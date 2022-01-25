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Клопотенко вляпався в новий скандал, приготувавши серце "червонокнижної" тварини

Новость на русском →
Вівторок 25 січня 2022 09:57
Клопотенко вляпався в новий скандал, приготувавши серце "червонокнижної" тварини Клопотенко опинився в центрі нового скандалу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Євген Клопотенко опинився в центрі нового скандалу. В одному з інтерв'ю він розповів, що готує у своєму ресторані серце лося. Відзначимо, що ця тварина занесена в Червону книгу.

Висловлювання про страви з рідкісних тварин прозвучали у програмі "Зе інтерв'юер", де ведучим є Анатолій Анатоліч.

Інтерв'ю з Клопотенко

Передача з Клопотенко вийшла ще в листопаді 2021 року, але на висловлювання кухаря звернули увагу тільки зараз.

На сторінці в Instagram UA_Animals з'явився гнівний пост.

"В інтерв'ю одному з ютуб-проектів шеф-кухар Євген Клопотенко хизується стравами з диких і рідкісних видів тварин. Весь перелік звучить просто жахливо, а в разі страви з серця лося говорить про порушення закону", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, лось в Україні знаходиться на межі зникнення і ця тварина внесена до Червоної книги, тому її вбивство є порушенням закону.

За фактом відео UAnimals направили запит в Держпродслужбу і Держекоінспекцію з проханням з'ясувати, звідки у героя відео з'явився труп лося і, чи не порушує це закон. Також зоозахисники готують заяву в поліцію.

Також на відео кулінар демонструє ведучому м'ясо бобра, яке знаходиться у контейнері.

На відео цей момент починається із 32 хвилини.

Що думають українці з цього приводу

Реакція українців з цього приводу не змусила себе чекати, вони засипали гнівними коментарями Клопотенка під його новим постом, де він дає рецепт торта Наполеон.

  • Смачний червонокнижний лось був? Дна.
  • Не забудьте м'ясо лося додати, а то ж більше нічого їсти…
  • Готувати страви з рідкісних тварин? Серйозно? Неочікувала...стежила за вами з майстер-шефа, але епатувати таким способом тупо і низько...
  • Як шкода що для своїх страв ви використовуєте рідкісних тварин.

Клопотенко вляпався в новий скандал, приготувавши серце &quot;червонокнижної&quot; тварини

Скріншот (instagram.com/klopotenko)

Відзначимо, що поки що сам Клопотенко не давав ніяких коментарів з приводу скандалу зі стравами з рідкісних тварин.

Як ми раніше писали, українці скаржаться на нове меню від Клопотенка в садках і школах.

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Евгений Клопотенко
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