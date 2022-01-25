Клопотенко вляпався в новий скандал, приготувавши серце "червонокнижної" тварини

Євген Клопотенко опинився в центрі нового скандалу. В одному з інтерв'ю він розповів, що готує у своєму ресторані серце лося. Відзначимо, що ця тварина занесена в Червону книгу.

Висловлювання про страви з рідкісних тварин прозвучали у програмі "Зе інтерв'юер" , де ведучим є Анатолій Анатоліч.

Інтерв'ю з Клопотенко

Передача з Клопотенко вийшла ще в листопаді 2021 року, але на висловлювання кухаря звернули увагу тільки зараз.

На сторінці в Instagram UA_Animals з'явився гнівний пост.

"В інтерв'ю одному з ютуб-проектів шеф-кухар Євген Клопотенко хизується стравами з диких і рідкісних видів тварин. Весь перелік звучить просто жахливо, а в разі страви з серця лося говорить про порушення закону", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, лось в Україні знаходиться на межі зникнення і ця тварина внесена до Червоної книги, тому її вбивство є порушенням закону.

За фактом відео UAnimals направили запит в Держпродслужбу і Держекоінспекцію з проханням з'ясувати, звідки у героя відео з'явився труп лося і, чи не порушує це закон. Також зоозахисники готують заяву в поліцію.

Також на відео кулінар демонструє ведучому м'ясо бобра, яке знаходиться у контейнері.

На відео цей момент починається із 32 хвилини.

Що думають українці з цього приводу

Реакція українців з цього приводу не змусила себе чекати, вони засипали гнівними коментарями Клопотенка під його новим постом, де він дає рецепт торта Наполеон.

Смачний червонокнижний лось був? Дна.

Не забудьте м'ясо лося додати, а то ж більше нічого їсти…

Готувати страви з рідкісних тварин? Серйозно? Неочікувала...стежила за вами з майстер-шефа, але епатувати таким способом тупо і низько...

Як шкода що для своїх страв ви використовуєте рідкісних тварин.

Скріншот (instagram.com/klopotenko)

Відзначимо, що поки що сам Клопотенко не давав ніяких коментарів з приводу скандалу зі стравами з рідкісних тварин.