"Крик души" Клопотенко о правильном питании взорвал сеть: "перебор никому не нужен"
Известный кулинар Евгений Клопотенко, который недавно попал в скандал со школьным меню, объяснил в чем же суть правильного питания.
Свой крик души он опубликовал на Facebook.
Правила питания Клопотенко
Евгений отмечает, что прежде всего нужно понимать свой организм, и для чего ві едите определенный продукт. В этом и суть сознательного питания, считает кулинар.
"Вот на*ер вам нужно правильное питание, если вы бросились в него без понимания собственного организма? Поэтому я топлю за сознательное питание. Это когда вы едите то, что вам хочется, но четко знаете о последствиях. То есть, можете ответить, зачем вам сейчас определенный продукт, и как это повлияет на ваши эмоции и организм", - написал Клопотенко.
Повар и ресторатор приводит в пример сахар, объясняя, что это обыкновенный углевод, который дает энергию, но в больших количествах, конечно же, не даст ничего хорошего.
"Сахар не убьет, а даст энергию. Но в случае если есть его в пределах нормы. Перебор никому не нужен. Конечно, вы от переедания сахара не умрете сразу, и вас, возможно, подкосит экология, но почему бы не прожить эту жизнь сознательно. То же касается и другой пищи", - считает Евгений.
Хотите круассан на ночь – вообще окей. Не запрещайте себе. Ибо если будете запрещать, то вы от этого станете некрасивыми, ведь ваше лицо будет мрачным, добавляет кулинар.
Клопотенко рассказал, что ранее ел все, что ему хочется, а сейчас вдумывается и ест осознанно.
"Поэтому просто принимайте во внимание, что разная пища имеет разные элементики и разное влияние на организм разных людей (не всем одинаково подходит одна и та же пища). И когда едите – думайте о том, что едите. Я, например, раньше ел все, что хотел и не парился. Теперь я изучил вопросы продуктов, ем больше овощей, чередую мясо с рыбой, не ем сахар с хлебом в бешеных дозах (типа один кусочек вместо пяти) и не парюсь, но уже сознательно", - резюмировал он.
По словам эксперта, именно баланс и осознанность - это успех.
Пост взорвал сеть
В комментариях некоторые украинцы поблагодарили Евгения за позицию, ну а некоторые снова набросились на него по поводу школьного и детсадовского меню, в которых якобы исключили сахар и соль.
- Самі собі суперечите. Тоді чому в новому шкільному меню чай без цукру і т.п. Адже це не є свідомий вибір дитини.... Це ваше нав'язливе рішення. Батьки самі вправі привчати свою дитину до того чи іншого раціону ,але ніяк не Ви, з вашими дурними експериментами.
- Євгене, дуже дякую за цю неймовірно важливу ініціативу. Мої діти із задоволенням їдять в столовій. Кожного дня обговорюємо що було новенького та цікавого в меню. Так авжеж є якісь окремі продукти, овоч або фрукт, який поки що дітьми недооцінений. Але я радію, що нарешті діти отримують якісну корисну їжу. Терпіння вам та не зупинитися та удосконалювати цю круту реформу.
- Интересно, зачем полностью исключить сахар и сладости из детского питания. Он жизненно необходим для работы мозга. Сладости повышают детям настроение. А потом удивляемся, откуда детские депрессии, самоубийства. Надо сто раз подумать, прежде, чем исключить соль и сахар из питания детей.
Напомним, что Клопотенко вляпался в новый скандал, приготовив сердце "краснокнижного" животного.