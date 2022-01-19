"Моє завдання - померти раніше дитини": Клопотенко розповів, чому українці бояться нового шкільного меню

В Україні з початку 2022 року оновили меню для дітей у школах і дитсадках. При цьому в мережі пронеслася хвиля жорсткої критики відомого кулінара Євгена Клопотенка.

Кулінар зазначив, що багато батьків незадоволені новим меню дітей, оскільки там є такі продукти, яких вони не їли, і тому бояться, щоб це пробували їхні діти.

"Вони ось пишуть:"Нах*ра ти цей чебрець туди ввів, що за маячня". А насправді вони кажуть: "Я ніколи не їв чебрець, він смердить. Я нічого не хочу, хочу просто їсти пюре, мені подобається, Не чіпай!". Адже чебрець - це новий світ", - зазначив Клопотенко.

Він навіть звернувся до нейробіолога, щоб з'ясувати, чому люди не їдять певні страви.

Клопотенко з'ясував, що люди боятися нового. Вони вважають, що це їх вб'є або їхніх дітей. Крім того, багато батьків ніколи не пробували карі, куркуму. Їхні батьки теж цього не їли і не вчили їх їсти, тому їм здається це чимось диким і лякаючим.

А зараз батьки відправляють дітей, неначе на смерть, бо не можуть контролювати те, що вони їдять. При цьому батьків зовсім не хвилює, що діти можуть їсти шкідливий майонез, який пізніше позначиться на їхньому здоров'ї, коли їх самих вже не буде в живих.

"Моє завдання померти раніше дитини", - прокоментував Клопотенко думки батьків.

Клопотенко розповів, чому українці бояться нового шкільного меню (відео: YouTube)