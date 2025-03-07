Apple уберет три функции из iPhone 17 Air ради ультратонкого дизайна: подробности

Тонкий и легкий дизайн предполагаемого iPhone 17 Air потребует некоторых компромиссов. По слухам, устройство лишится трех функций, присутствующих во многих моделях iPhone: нижнего динамика, сверхширокоугольной камеры и слота для SIM-карты на международном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Что изменится в дизайне iPhone 17 Air

Издание The Information ранее сообщало, что ультратонкий iPhone 17 получит всего один динамик, встроенный в верхний разговорный динамик. Этот слух, похоже, подтверждается: 3D-рендеры iPhone 17 Air, появившиеся в последние недели, показывают лишь несколько отверстий на нижней грани устройства, которые, вероятно, предназначены для микрофонов.

Как и iPhone 16e, iPhone 17 Air, по слухам, оснастят единственной 48-мегапиксельной задней камерой Fusion. Это основная камера с 1× увеличением и возможностью 2× зума с "оптическим качеством". Таким образом, iPhone 17 Air лишится сверхширокоугольной камеры для съемки с 0.5×, но благодаря этому внутри может освободиться место для более емкого аккумулятора.

Apple начала отказываться от физического слота для SIM-карт в США еще с линейки iPhone 14 в 2022 году, поэтому неудивительно, что iPhone 17 Air также будет работать только с цифровыми eSIM в этой стране.

Однако The Information сообщало, что в этом году Apple планирует убрать слот для SIM-карт в большем количестве стран, так что iPhone 17 Air, возможно, поддержит только eSIM и на международном рынке.

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