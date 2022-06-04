Всехсвятський скит Святогірської лаври: як виглядав унікальний храм до обстрілу рашистами
У суботу, 4 червня, у Донецькій області російські окупанти обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату. Всехсвятський скит, що згорів у результаті обстрілу, вважався пам'ятником дерев'яного зодчества і був найбільшим дерев'яним храмом України.
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Храми Всехсвятського скиту зібрані місцевими теслярами з масивних соснових колод. Скит обнесений дерев'яним частоколом з тесовою брамою і кутовими вежами.
У 2000 роках було розчищено місце для перших скитських будівель і розпочато підготовку до будівництва храму на честь Усіх святих. Благословення на будівництво дав старець.
Місце майбутнього скиту (svlavra.church.ua)
У непохитну основу храму було покладено заставний камінь з пам'ятним написом, а також камені від різних стародавніх церков.
Заставний камінь (svlavra.church.ua)
Вже через два роки після закладки храм був збудований. Іконостас храму Усіх святих виконаний у традиціях північних листів XVI–XVII століть і прикрашений багатим дерев'яним різьбленням.
Іконостас Всехсвятського храму (svlavra.church.ua)
На дзвіниці Всехсвятського храму зібрані скинуті дзвони закритих у безбожні радянські роки церков. На головному дзвоні відлиті слова Святого Євангелія про воскресіння мертвих: "Якщо мертві почують голос Божого Сина і почувши оживуть".
Дзвони Всехсвятського скиту (svlavra.church.ua)
До 2009 року на місці висадженого в 1947 р. Всехсвятського храму збудовано однойменний дерев'яний храм. Побудований храм із соснових колод.
Храм Усіх святих (svlavra.church.ua)
Зараз Всехсвятський скит є господарським подвір'ям Святогірської Лаври: на переданих монастирю землях вирощують картоплю та зерно. Навколо скиту розбитий плодовий сад на 600 коренів. Тут же знаходяться два ставки, теплиця, пташник, виноградник, стайня та пасіка на 150 бджолиних сімей.
У скиту мешкає 15 людей братії. Зокрема, у Святогірський скит Усіх святих доступ обмежений і можливий лише для паломницьких груп у супроводі монастирського екскурсовода.
Всехсвятський скит (svlavra.church.ua)
Нагадаємо, 4 червня російські війська в черговий раз обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області. В результаті загорілася дерев'яна будівля Всіхсвятського скиту.
Зокрема, полум'я повністю охопило головний храм. Про постраждалих невідомо.