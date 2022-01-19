Сьгодні - Хрещення Господнє: красиві привітання в СМС, віршах і листівках

Сьогодні, 19 січня, відзначається велике двунадесяте свято Водохреще. Головна традиція - освячення води в храмах, яку можна пити, наносити на хворі місця або освячувати нею житло.

Також в це світле свято можна привітати своїх рідних і близьких. Редакція Styler зібрала для вас найкращі привітання в СМС, віршах і листівках.

Поздоровлення в СМС

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Вітаємо з Водохрещем! Нехай чиста, водохресна вода омиє і віднесе з собою всі біди, печалі і хвороби. Нехай принесе з собою міцне здоров'я і чистоту думок, щоб ваше життя було щасливим і радісним.

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З Водохрещем! Любові, благополуччя, миру і душевного тепла. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті буде достаток, нехай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоб добра віра завжди додавала сил.

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Вітаю з Водохрещем і бажаю миру, добра, достатку і благополуччя у всьому! Нехай свята вода подарує гармонію і чистоту! Бажаю в це світле свято благословення Господнього, щирої любові і віри в краще!

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З Водохрещем! Нехай це свято принесе духовну чистоту, тепло і світло в думках і душі, міцне здоров'я і віру.

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Вітаю з Водохрещем і бажаю, щоб всі тяготи і турботи пішли, омиті святою водою цього благодатного дня. Нехай свято подарує душевну рівновагу, міцне здоров'я, мир в сім'ї і затишок в домі.

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Поздоровлення у віршах

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На річці на Йордані

Мати Сина купає,

Гріх і біль наш змиває.

Освятив Йордан воду на щастя,

На здоров’я, на вашу вроду.

Цілий світ звеселився,

Христос Охрестився.

***

Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам усім здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

***

На Водохреща все навкруг звабливе,

Зимове свято наше особливе,

Води йорданської рукою я торкнусь,

Почую Господа, у вдячності схилюсь.

Опівночі великі чудеса:

Вщухає вітер і панує тиша,

І відкриваються усім нам небеса,

Прислухайся до вічного ти лишень.

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає -

Із серця радість, наче пісня лине.

***

Хай свята водичка

Скропить ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

Колись на світанні сам

Христос хрестився в річці Йордані!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос Охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров’я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Поздоровлення в листівках

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