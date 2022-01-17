Сімейні лікарі розповіли, як правильно купатися на Водохреще: важливо обрати правильне взуття
Зовсім скоро українці відзначатимуть свято Хрещення Христового. Дуже багато людей люблять в цей день занурюватися у водойми. Але не всім це принесе здоров'я, навіть навпаки.
Як правильно занурюватися в крижану воду, щоб не захворіти розповіли в Національній службі здоров'я.
Головні правила
Найголовніше - це перш за все проконсультуйтеся з лікарем. Якщо лікар не знайде протипоказань, починайте готуватися до занурення.
- Загартовуйтеся! Перші помічники - холодний душ і повітряні ванни.
- Вибирайте для занурення обладнану і безпечну ділянку водойми, звідки зручно вибиратися.
- Взуйте неслизьке взуття і по можливості захистіть від води голову.
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Зробіть розминку, розігрійте тіло.
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У воді також активно рухайтеся.
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Добре витріть тіло сухим рушником, одягніться і випийте чогось теплого.
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Не зігрівайтеся алкоголем!
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Будьте обережні, дотримуйтесь рекомендацій лікаря і залишайтеся здоровими!
Фахівці МОЗ нагадують, що купання в крижаній воді без підготовки не зможе зміцнити і загартувати організм. Така процедура може нашкодити, якщо людина раптово вирішує зануритися в ополонку.
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