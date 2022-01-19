Сегодня - Крещение Господне: красивые поздравления в СМС, стихах и открытках
Сегодня, 19 января, отмечается великий двунадесятый праздник Крещение Господне. Главная традиция - освящение воды в храмах, которую можно пить, наносить на больные места или освящать ей жилище.
Также в этот светлый праздник можно поздравить своих родных и близких. Редакция Styler собрала для вас лучшие поздравления в СМС, стихах и открытках.
Поздравления в СМС
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Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.
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С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.
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Поздравляю с Крещением Господним и желаю мира, добра, достатка и благополучия во всем! Пускай святая вода подарит гармонию и чистоту! Желаю в этот светлый праздник благословения Господнего, искренней любви и веры в лучшее!
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С Крещением Господнем! Пусть этот праздник принесет духовную чистоту, тепло и свет в мыслях и душе, крепкое здоровье и веру.
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Поздравляю с Крещением Господним и желаю, чтобы все тяготы и заботы ушли, омытые святой водой этого благодатного дня. Пусть праздник подарит душевное равновесие, крепкое здоровье, мир в семье и уют в доме.
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Поздравления в стихах
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С Крещением Господним
Поздравляю вас!
Желаю вам здоровья
И счастливых глаз.
Пусть вода святая
Смоет зло кругом,
А Господь подарит
Много света в дом.
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Поздравляю вас с Крещением,
С днем добра и очищения!
Вам желаю сил, здоровья,
Радости и вдохновения.
Смойте чистою водою
Все обиды, сожаления,
Окунитесь с головою,
Пусть наступит обновление.
Благ от сердца пожелаю,
Жизни честной и прекрасной,
Небосвод над вами будет
Непременно только ясным.
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С Крещением Господним
Сердечно поздравляю!
Поступков благородных,
Всех благ в семье желаю.
Пускай вода святая
Смывает все плохое,
Чтоб ярче жизнь сияла
Добром, теплом, любовью.
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Желаем вам в Крещение
Здоровья и добра,
Вода чтоб беды, горести
С собою унесла.
Пусть будет вера крепкою,
Живет в душе любовь,
Родных ваших и близких
Пускай хранит Господь.
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Желаю, чтоб Господне Крещение
Добра тебе побольше принесло,
Господь послал свое благословение
И прочь отвел ненастья и все зло!
Тебе желаю счастья и достатка,
Здоровья много крепкого и сил,
Гармонии, душевного порядка,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил!
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Поздравления в открытках
Открытки (bonnycards.ru)
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