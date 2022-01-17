Купання не змиває гріхи: в ПЦУ розвінчали міф про Водохреща

Водохреще православні християни щорічно святкують 19 січня. Багато людей дотримуються традиції в цей день занурюватися в ополонку. Люди при цьому думають, що купання "змиває гріхи" і є "давньою українською традицією", але це зовсім не так.

Православна Церква України на своїй сторінці в Facebook пояснила, що купання на Водохреща не змиває гріхи і не є українською традицією.

"Традиція купання в ополонці на Водохреща не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів, отриманням особливого Божого благословення або духовного очищення. Ніякого церковного припису в українській церкві для занурення в зимову воду немає і ніколи не було", - йдеться в повідомленні ПЦУ.

Священики освячують воду у відритих водоймах у свято Богоявлення не для того, щоб у ній купатися. При цьому воду освячують не "іони срібла" хреста, який занурюють в неї.

Якщо священнослужитель буде освячувати воду навіть звичайним дерев'яним хрестом, то вода за допомогою молитви все одно стає освяченою.

У ПЦУ також додали, що занурення в ополонці не вирішить проблему з гріхами, тому що гріх - це внутрішня хвороба душі. Щоб позбутися від гріхів необхідно від усього серця покаятися і змінитися.

Крім того, українців попередили, що непідготовленим краще не лізти в холодну воду, оскільки це небезпечно для здоров'я.