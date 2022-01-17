ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Купання не змиває гріхи: в ПЦУ розвінчали міф про Водохреща

Новость на русском →
Понеділок 17 січня 2022 18:33
Купання не змиває гріхи: в ПЦУ розвінчали міф про Водохреща Фото: в ПЦУ розповіли про занурення в ополонці на Водохреща (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Водохреще православні християни щорічно святкують 19 січня. Багато людей дотримуються традиції в цей день занурюватися в ополонку. Люди при цьому думають, що купання "змиває гріхи" і є "давньою українською традицією", але це зовсім не так.

Православна Церква України на своїй сторінці в Facebook пояснила, що купання на Водохреща не змиває гріхи і не є українською традицією.

"Традиція купання в ополонці на Водохреща не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів, отриманням особливого Божого благословення або духовного очищення. Ніякого церковного припису в українській церкві для занурення в зимову воду немає і ніколи не було", - йдеться в повідомленні ПЦУ.

Священики освячують воду у відритих водоймах у свято Богоявлення не для того, щоб у ній купатися. При цьому воду освячують не "іони срібла" хреста, який занурюють в неї.

Якщо священнослужитель буде освячувати воду навіть звичайним дерев'яним хрестом, то вода за допомогою молитви все одно стає освяченою.

У ПЦУ також додали, що занурення в ополонці не вирішить проблему з гріхами, тому що гріх - це внутрішня хвороба душі. Щоб позбутися від гріхів необхідно від усього серця покаятися і змінитися.

Крім того, українців попередили, що непідготовленим краще не лізти в холодну воду, оскільки це небезпечно для здоров'я.

Раніше ми писали, чи можна самостійно освятити будинок водою на Водохреща.

Ми також писали про те, як купатися на Водохреща і не захворіти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хрещення
LITE
Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році
Курс на міні: стиліст розповіла, які спідниці ми будемо носити в цьому році