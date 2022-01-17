Водохреще 2022: чи можна набирати воду з-під крана

Водохреще - велике православне свято, яке щорічно відзначається 19 січня. При цьому існують протиріччя, щодо того, коли необхідно набирати водохресну воду.

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Деякі думають, що свята вода вважається такою, якщо її набрали в період з 00:00 до 06:00 в ніч Водохреща. Але в церкві визнають воду, яку набирають 18 січня з 18:00 до обіду 19-го числа.

Згідно з повір'ями, саме в цей час вода володіє самими цілющими властивостями. Щоб присвятити воду, її необхідно набрати 18 або 19 січня.

Коли на Водохреще набирати святу воду з-під крана

Воду з-під крана можна набирати з 00:10 до 01:30 в ніч з 18-го на 19-е січня. Це можна це робити і пізніше, але найкраще в цей період.

Якщо у вас не вийшло набрати святу воду в цей період часу, то не турбуйтеся. У церквах воду освячуватимуть протягом усього водохресного тижня.

Зберігання водохресної води

Водохресну воду найкраще зберігати в скляній тарі. При цьому її необхідно закрити серветкою і поставити з темне і прохолодне місце. Святу воду краще зберігати далі від телевізора, і ближче до ікон.

При цьому водохресну воду не можна ставити на підлогу, поруч з черевиками. Це справжній дар, до якого необхідно ставиться з повагою.

Що не можна робити з водохресною водою

Святу воду не можна використовувати для ворожінь або ритуалів. Крім того, її не можна виливати, давати тваринам або поливати нею квіти.