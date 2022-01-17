Крещение 2022: можно ли набирать воду из-под крана
Крещение - большой православный праздник, который ежегодно отмечается 19 января. При этом существуют противоречия, касательно того, когда необходимо набирать крещенскую воду.
Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.
Некоторые думают, что святая вода считается таковой, если ее набрали в период с 00:00 до 06:00 в ночь Крещения. Но в церкви признают воду, которую набирают 18 января с 18:00 до обеда 19-го числа.
Согласно поверьям, именно в это время вода обладает самыми целебными свойствами. Чтобы посвятить воду, ее необходимо набрать 18 или 19 января.
Когда на Крещение набирать святую воду из-под крана
Воду из-под крана можно набирать с 00:10 до 01:30 в ночь с 18-го на 19-е января. Это можно это делать и позже, но лучше всего в этот период.
Если у вас не вышло набрать святую воду в этот период времени, то не расстраивайтесь. В церквах воду будут освящать на протяжении всей крещенской недели.
Хранение крещенской воды
Крещенскую воду лучше всего хранить в стеклянной таре. При этом ее необходимо закрыть салфеткой и поставить с темное и прохладное место. Святую воду лучше хранить дальше от телевизора, и ближе к иконам.
При этом крещенскую воду нельзя ставить на пол, рядом с ботинками. Это настоящий дар, к которому необходимо относится с уважением.
Что нельзя делать с крещенской водой
Святую воду нельзя использовать для гаданий или ритуалов. Кроме того, ее нельзя выливать, давать животным или поливать ею цветы.
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