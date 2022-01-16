"Голодна" кутя на Водохреще 2022: як правильно приготувати страву і що не можна робити

Кутя - одна з головних ритуальних страв, яка подається до столу не тільки на Святвечір напередодні Різдва, а й на Старий Новий рік (Щедрий вечір), а також напередодні Водохреща, тобто 18 січня.

Як приготувати справжню голодну кутю, що можна і не можна робити напередодні Водохреща - в матеріалі Styler нижчий.

Чому кутя "голодна" і що ще подати на стіл

Водохресна кутя, як і сам переддень свята має назву "Голодна кутя". Пов'язано це з тим, що з ранку і до першої зірки потрібно було строго поститися.

Вечеря також має бути скромною: на стіл можна подати узвар, вареники з пісною начинкою, тушковану капусту і звичайно ж кутю.

Голодна кутя складається з зернової основи і підсолоджувача. У неї, як правило, не додають мак, горіхи, сухофрукти. Але зараз від такої традиції часто відступають, готуючи кутю з "додатками", головне - без масла, молока, вершків та інших продуктів тваринного походження.

Після вечері віряни продовжують утримуватися від їжі, поки в церкві не посвятять воду.

Прикмети та обряди водохресного Святвечора

Якщо після святкування на столі залишалася кутя, її віддавали домашнім тваринам. Вважається, що так вони будуть здоровими цілий рік.

У порожню миску від кута клали ложки всіх членів сім'ї і зверху прикривали шматком хліба. Цей ритуал проводили для гарного врожаю.

Після Святвечора діти "виганяли" кутю з дому. Таким чином наші предки закликали весну. Потрібно було взяти палиці, стукати по кутах будинку і примовляти:

Тікай, кутя, із покуття, а узвар-іди на базар, Паляниці, лишайтеся на полиці, а "дідух" - на теплий дух, Щоб покинути кожух!

Як готується "голодна" кутя на Водохреще

Наші предки готували кутю з пшениці, яку спеціально обробляли в ступі або макітрі, щоб вона виходила "пихана".

"Пихана" пшениця - це пропарене гарячою водою зерно, просушене, перебране і м'яко облущене в ступі або в макітрі. Обережно просіяне, воно без полови має свого роду луску-пір'я.

Зараз готовий набір для куті з пшениці можна купити в будь-якому супермаркеті. Якщо ви хочете різноманітності або не дуже любите пшеницю, приготуйте кутю з іншого зерна: перловки, ячменю, рису, вівса, навіть гречки і т. д.

У голодну кутю слід додати мед, але за традицією - утриматися від інших компонентів.

Зазначимо, що на Святчевер, 6 січня готують багату кутю. Це пісна страва з різними компонентами і підсолоджувачами.

На Щедрий вечір (Старий Новий рік), 13 січня подають щедру кутю. У неї додають вершкове масло, вершки або молоко.