Водохреща в 2022 році: головні традиції і заборони свята
Водохреща - велике православне свято, яке відзначається щорічно 19 січня. Воно стає останнім в низці Різдвяних Святок і існують традиції та заборони в цей день.
Які є традиції, обряди та заборони на Водохреща – читайте в матеріалі нижче.
Хрещення Господнє - одне з головних дванадесятих церковних свят. Напередодні свята, 18 січня, християни ходять на вечірні служби в церквах і моляться.
На Водохреща Ісус Христос занурився у води священної річки Йордан і прийняв хрещення від Іоанна Предтечі. Він освятив своїм тілом воду і вважається, що набрана в цей день вода має унікальні цілющі властивості.
На Водохреща традиційно проходять служби в храмах і церквах. Освячуються водойми, природні джерела і вода в купальнях.
Традиції на Хрещення Господнє
Вечір напередодні свята називається Водохресний Святвечір. Люди відвідують служби та моляться. Напередодні свята зазвичай дотримується суворий піст. А вранці - відвідують службу і після відправляються на занурення в ополонку або водойму.
Це не є обов'язковою процедурою, але багато людей вірять в цілющу властивість води та вважають, що це допомагає залишатися здоровими весь наступний рік.
Увечері за столом збирається вся сім'я і на стіл обов'язково ставиться святкова кутя. Трапеза починається після появи першої зірки на небі.
У Святвечір стіл повинен бути пісним, а 19 січня можна вже їсти будь-яку їжу і вживати алкоголь. Кількість страв на столі 18 і 19 січня обов'язково має бути парним.
Воду на Водохреща освячують на церковних службах. Це можна зробити ввечері, 18 січня або вранці 19 січня.
Заборони на Хрещення Господнє
- Пірнати в ополонку категорично не можна до сповіді та причастя, а перед купанням заборонений алкоголь
- Не можна на Водохреща користуватися ножами та ножицями - можна зістригти або відрізати свою долю
- На Водохреща не займаються важкою фізичною працею, не прибирають в будинку та у дворі, не перуть.
- Не можна займатися рукоділлям - вишивати, шити, в'язати.
- Не можна на свято плакати, сваритися і конфліктувати – це притягне нещастя на весь рік вперед.
- Не можна позичати гроші, інакше цілий рік сім'я буде в боргах.
- Не можна залишати у свято взуття за порогом будинку - до хвороби.
- При зборі води для освячення не можна думати про погане.
- Водохресна вода в будинку, де часто лаються, втрачає свої властивості.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли потрібно щедрувати та посівати.