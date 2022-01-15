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Водохреща в 2022 році: головні традиції і заборони свята

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Субота 15 січня 2022 11:36
Водохреща в 2022 році: головні традиції і заборони свята Хрещення Господнє в 2022 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Водохреща - велике православне свято, яке відзначається щорічно 19 січня. Воно стає останнім в низці Різдвяних Святок і існують традиції та заборони в цей день.

Які є традиції, обряди та заборони на Водохреща – читайте в матеріалі нижче.

Хрещення Господнє - одне з головних дванадесятих церковних свят. Напередодні свята, 18 січня, християни ходять на вечірні служби в церквах і моляться.

На Водохреща Ісус Христос занурився у води священної річки Йордан і прийняв хрещення від Іоанна Предтечі. Він освятив своїм тілом воду і вважається, що набрана в цей день вода має унікальні цілющі властивості.

На Водохреща традиційно проходять служби в храмах і церквах. Освячуються водойми, природні джерела і вода в купальнях.

Традиції на Хрещення Господнє

Вечір напередодні свята називається Водохресний Святвечір. Люди відвідують служби та моляться. Напередодні свята зазвичай дотримується суворий піст. А вранці - відвідують службу і після відправляються на занурення в ополонку або водойму.

Це не є обов'язковою процедурою, але багато людей вірять в цілющу властивість води та вважають, що це допомагає залишатися здоровими весь наступний рік.

Увечері за столом збирається вся сім'я і на стіл обов'язково ставиться святкова кутя. Трапеза починається після появи першої зірки на небі.

У Святвечір стіл повинен бути пісним, а 19 січня можна вже їсти будь-яку їжу і вживати алкоголь. Кількість страв на столі 18 і 19 січня обов'язково має бути парним.

Воду на Водохреща освячують на церковних службах. Це можна зробити ввечері, 18 січня або вранці 19 січня.

Заборони на Хрещення Господнє

  • Пірнати в ополонку категорично не можна до сповіді та причастя, а перед купанням заборонений алкоголь
  • Не можна на Водохреща користуватися ножами та ножицями - можна зістригти або відрізати свою долю
  • На Водохреща не займаються важкою фізичною працею, не прибирають в будинку та у дворі, не перуть.
  • Не можна займатися рукоділлям - вишивати, шити, в'язати.
  • Не можна на свято плакати, сваритися і конфліктувати – це притягне нещастя на весь рік вперед.
  • Не можна позичати гроші, інакше цілий рік сім'я буде в боргах.
  • Не можна залишати у свято взуття за порогом будинку - до хвороби.
  • При зборі води для освячення не можна думати про погане.
  • Водохресна вода в будинку, де часто лаються, втрачає свої властивості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли потрібно щедрувати та посівати.

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