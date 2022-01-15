Крещение в 2022 году: главные традиции и запреты праздника

Крещение – большой православный праздник, который отмечается ежегодно 19 января. Он становится последним в череде Рождественских Святок и существуют традиции и запреты в этот день.

Какие есть традиции, обряды и запреты на Крещение – читайте в материале ниже.

Крещение Господне – один из главных двунадесятых церковных праздников. В канун праздника, 18 января, христиане ходят на вечерние службы в церквях и молятся.

На Крещение Иисус Христос окунулся в воды священной реки Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. Он освятил своим телом воду и считается, что набранная в этот день вода имеет уникальные целебные свойства.

На Крещение традиционно проходят службы в храмах и церквях. Освящаются водоемы, естественные источники и вода в купальнях.

Традиции на Крещение Господне

Вечер накануне праздника называется Крещенский Сочельник. Люди посещают службы и молятся. Накануне праздника обычно соблюдается строгий пост. А утром – посещают службу и после отправляются на окунание в прорубь или водоем.

Это не является обязательной процедурой, но многие люди верят в целительное свойство воды и считают, что это помогает оставаться здоровыми весь следующий год.

Вечером за столом собирается вся семья и на стол обязательно ставится праздничная кутья. Трапеза начинается после появления первой звезды на небе.

В Сочельник стол должен быть постным, а 19 января можно уже есть любую пищу и употреблять алкоголь. Количество блюд на столе 18 и 19 января обязательно должно быть четным.

Воду на Крещение освящают на церковных службах. Это можно сделать вечером, 18 января или утром 19 января.

Запреты на Крещение Господне