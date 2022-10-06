В Кременчуге мужчина гулял с леопардом на улице: хищник наскочил на прохожую

В Кременчуге мужчина выгуливал леопарда на улице, и хищник в определенный момент наскочил на прохожую женщину. Гражданка, к счастью, не пострадала, однако сильно перепугалась.

Об этом 6 октября передали в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

После такой встречи с леопардом на улице А. Древаля 38-летняя жительница Кременчуга обратилась к правоохранителям, попросив "дать юридическую оценку" действиям мужчины с диким животным на поводке.

Участковые оперативно установили личность владельца леопарда, который выгуливал хищника в городе. Им оказался местный житель, 1978 года рождения.

"В отношении правонарушителя составлены административные материалы, направленные на рассмотрение в административную комиссию, которая должна принять решение о законности содержания дикого животного и привлечения мужчины к юридической ответственности", - рассказали в Кременчугском районном управлении полиции.

Отметим, что этот леопард в Кременчуге ранее уже оказывался в центре внимания, и разгуливает на улицах не впервые. Представитель подсемейство кошачьих этим летом попадал на видео во время моциона на детской площадке в одном из двориков.

Как видно на ролике, большая кошка с ошейником и на поводке спокойно прохаживалась на лужайке около скамеек с людьми, в том числе и с детьми, спокойно реагировала на других домашних питомцев, которых тут же выгуливали, и не проявляла тогда агрессии.

Видео: леопард в Кременчуге любит прогулки на свежем воздухе в компании людей