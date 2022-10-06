У Кременчуці чоловік гуляв із леопардом на вулиці: хижак наскочив на перехожу

У Кременчуці чоловік вигулював леопарда на вулиці, і хижак у певний момент наскочив на перехожу жінку. Громадянка, на щастя, не постраждала, проте перелякалася.

Про це 6 жовтня передали у відділ комунікації поліції Полтавської області.

Після такої зустрічі з леопардом на вулиці О. Древаля 38-річна мешканка Кременчука звернулася до правоохоронців, попросивши "дати юридичну оцінку" діям чоловіка з дикою твариною на повідку.

Дільничні оперативно встановили особу власника леопарда, який вигулював хижака у місті. Ним виявився місцевий житель, 1978 року народження.

"Стосовно правопорушника складено адміністративні матеріали, які скеровано на розгляд до адміністративної комісії, котра має прийняти рішення щодо законності утримання дикої тварини та притягнення чоловіка до юридичної відповідальності", - розповіли у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Зазначимо, що цей леопард у Кременчуці раніше вже опинявся у центрі уваги, і розгулює вулицями не вперше. Представник підродини котячих цього літа потрапляв на відео під час моціону на дитячому майданчику в одному з двориків.

Як видно на ролику, велика кішка з нашийником і на повідку спокійно походжала на галявині біля лавок із людьми, в тому числі й з дітьми, спокійно реагувала на інших домашніх вихованців, яких тут же вигулювали, і не проявляла тоді агресії.

Відео: леопард у Кременчуці любить прогулянки на свіжому повітрі у компанії людей