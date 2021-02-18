Кравчук закликав називати війну війною, а не якимось АТО

Леонід Кравчук закликав усіх називати війну війною, а не антитерористичною операцією.
Про це голова української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі заявив в ефірі каналу "Україна 24".
У коментарі журналістам Кравчук сказав, що Росії не треба давати шансу думати, що наша країна може поступитися національними стратегічними інтересами.
При цьому, за словами першого президента, треба діяти "адекватно і називати речі своїми іменами".
"Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть реальну війну проти України, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують". Ми будемо називати речі своїми іменами, війну - війною, а не якимось АТО, що вони вбивають, а не провокують", - заявив Кравчук.
Додамо, що перед цим голова української делегації в ТКГ визнав, що з РФ "практично неможливо" домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі.
"Тобто ми маємо дивитися правді у вічі й не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом. Руху вперед, на жаль, немає", - сказав Кравчук.
Раніше Кравчук заявив, що світ має й далі запроваджувати санкції проти Росії, оскільки вона демонстративно порушує міжнародне право