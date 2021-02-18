Кравчук закликав називати війну війною, а не якимось АТО

У коментарі журналістам Кравчук сказав, що Росії не треба давати шансу думати, що наша країна може поступитися національними стратегічними інтересами.

При цьому, за словами першого президента, треба діяти "адекватно і називати речі своїми іменами".

"Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть реальну війну проти України, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують". Ми будемо називати речі своїми іменами, війну - війною, а не якимось АТО, що вони вбивають, а не провокують", - заявив Кравчук.

Додамо, що перед цим голова української делегації в ТКГ визнав, що з РФ "практично неможливо" домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі.

"Тобто ми маємо дивитися правді у вічі й не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом. Руху вперед, на жаль, немає", - сказав Кравчук.