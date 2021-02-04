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Кравчук: Росія порушує міжнародне право, ми маємо вводити санкції

Київ, Четвер 04 лютого 2021 12:15
Кравчук: Росія порушує міжнародне право, ми маємо вводити санкції
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Міжнародне співтовариство має й далі запроваджувати санкції проти Росії, оскільки вона демонстративно порушує міжнародне право. А Україна не повинна робити те, що хоче Росія.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук.

За його словами, Росія навряд чи погодиться на розширення нормандського формату за рахунок США.

"Але це не означає, що ми повинні дивитися тільки на Росію і робити, що вона хоче. Вона не погоджується в Радбезі ООН, вона займає позицію, яка є відвертим порушенням норм і принципів міжнародного права... Дивитися на Росію, як вона буде реагувати, ми повинні настирливо, системно, доказово, вводячи різні санкції, різні форми санкцій, тиск, що відповідає нормам міжнародного права", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук виступив за приєднання США до нормандського формату, оскільки це може значно посилити тиск на Росію.

Також повідомлялося, що Німеччина допускає нові санкції проти РФ.

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