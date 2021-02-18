Кравчук призвал называть войну войной, а не каким-то АТО

В комментарии журналистам Кравчук сказал, что России не надо давать шанса думать, что наша страна может поступиться национальными стратегическими интересами.

При этом, по словам первого президента, надо действовать "адекватно и называть вещи своими именами".

"Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут реальную войну против Украины, нарушают договоренности о всеобъемлющем тишину", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну - войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют", - заявил Кравчук.

Добавим, что перед этим глава украинской делегации в ТКГ признал, что с РФ "практически невозможно" договориться об урегулировании ситуации на Донбассе.

"То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет", - сказал Кравчук.