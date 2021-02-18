Кравчук призвал называть войну войной, а не каким-то АТО

Леонид Кравчук призвал всех называть войну войной, а не антитеррористической операцией.
Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе заявил в эфире канала "Украина 24".
В комментарии журналистам Кравчук сказал, что России не надо давать шанса думать, что наша страна может поступиться национальными стратегическими интересами.
При этом, по словам первого президента, надо действовать "адекватно и называть вещи своими именами".
"Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут реальную войну против Украины, нарушают договоренности о всеобъемлющем тишину", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну - войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют", - заявил Кравчук.
Добавим, что перед этим глава украинской делегации в ТКГ признал, что с РФ "практически невозможно" договориться об урегулировании ситуации на Донбассе.
"То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет", - сказал Кравчук.
Ранее Кравчук заявил, что мир и дальше вводить санкции против России, поскольку она демонстративно нарушает международное право