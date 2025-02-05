Где сейчас и чем занимается ведущая реалити "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева

Украинская модель Алла Костромичева уже давно завоевала мировые подиумы, сотрудничала с известными брендами и достигла впечатляющих высот в карьере. В то же время ей удалось построить гармоничную семейную жизнь. Кроме этого, она несколько лет была главной ведущей одного из самых успешных модельных шоу в Украине.

Где сейчас знаменитость и чем занимается - узнайте в нашем материале на РБК-Украина (проект Styler).

Алла Костромичева родилась в 1986 году в Севастополе. С детства она мечтала о модельной карьере, однако получила высшее образование в Севастопольском национальном техническом университете, завершив обучение с красным дипломом.

Многим может казаться, что успех пришел к ней легко, но ее путь был полон трудностей. В детстве Алла росла в бедности, а после смерти отца вынуждена была носить его куртку, потому что не имела возможности купить новую.

В школе ее часто травили из-за необычной внешности, называя "суповым набором". Это настолько поразило девушку, что она даже не хотела ходить в школу и избегала юбок, чтобы не привлекать лишнего внимания. Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Модельный карьерный взлет начался для Аллы на втором курсе университета, когда ей предложили контракт с миланским агентством "Why Not". А уже через два года она получила сотрудничество с легендарным модным домом "Givenchy". Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Дебютный модельный сезон Костромичевой оказался триумфальным - она приняла участие в 55 показах. Впоследствии ее карьера стремительно развивалась, и она сотрудничала с топовыми брендами, среди которых YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Balenciaga, Valentino и многие другие.

В 2013 году Алла Костромичева основала собственное модельное агентство Kmodels, а в 2018 - создала Models Camp, лагерь для девушек-подростков, которые мечтают о карьере в индустрии моды. Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

В 2014 году она стала ведущей и судьей популярного модельного телепроекта "Топ-модель по-украински", который позже получил название "Супермодель по-украински". На шоу Алла не только оценивала участниц, но и помогала им, делилась опытом, секретами профессии и демонстрировала тонкости работы в моделинге.

Личная жизнь

В 2015 году Костромичева тайно вышла замуж за бизнесмена Джейсона Капоне. Пара не устраивала громкого празднования, и даже друзья не знали об их свадьбе. На церемонии присутствовал лишь один свидетель. Алла Костромичева с мужем (фото: instagram.com/alla)

В том же году в семье появился первенец - сын Сальваторе, а в 2023 году Алла родила дочь Аврору.

Алла Костромичева с младшей дочерью (фото: instagram.com/alla)

Что говорит о войне в Украине

Алла с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину. В начале 2022 года она вместе с волонтерами организовала сбор и передала 14 тонн гуманитарной помощи для жителей Киева, Харькова и Николаева.

Также модель занималась сбором средств на жизненно необходимые лекарства, электрогенераторы для больниц и продукты длительного хранения - консервы, детское питание и блюда быстрого приготовления. Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Впрочем, свою страницу в Instagram звезда ведет на русском и английском языке, а украинский можно увидеть лишь изредка.

Где сейчас супермодель

Сейчас Костромичева продолжает участвовать в благотворительных инициативах. Когда поклонники поинтересовались, планирует ли она вернуться в Украину, Алла объяснила, что с 2009 года постоянно проживает в Нью-Йорке, а домой приезжала преимущественно по рабочим вопросам. Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Несколько лет назад она вместе с мужем и детьми переехала в Пуэрто-Рико.