Как сейчас выглядит и чем занимается звезда сериала "Санта-Барбара" Робин Райт

Робин Райт - 58-летняя американская актриса, которая сыграла Келли Кэпвелл в мыльной опере "Санта-Барбара", и за эту роль ее трижды выдвигали на премию "Эмми".

РБК-Украина (проект Styler) предлагает детальнее узнать о жизни знаменитости и посмотреть, как она выглядит сегодня.

Карьера Робин Райт

Будущая знаменитость родилась в Далласе. Также она имеет старшего брата Ричарда, который является фотографом. Робин посещала среднюю школу в Ла-Хойе, а позже - среднюю школу в Лос-Анджелесе. Еще во время учебы она начала работать фотомоделью, а после окончания школы приняла решение стать актрисой.

В 1984 году Райт получила маленькую роль в телевизионном сериале "Желтая роза", а уже впоследствии ей предложили сыграть Келли в "Санта-Барбаре".

Робин Райт (фото: wikipedia)

Робин Райт в сериале "Санта-Барбара" (кадр из сериала)

Робин Райт в сериале "Санта-Барбара" (кадр из сериала)

Настоящий значительный дебют американки в кино состоялся в 1986 году в фильме "Отряд полиции Голливуда". А в фэнтези "Принцесса-невеста" от режиссера Роба Райнера она сыграла главную роль.

Окончательно популярность за актрисой закрепилась после работы в фильме "Форрест Гамп" с Томом Хэнксом, где она сыграла Дженни Карран. Позже Райт получила главную роль в ленте "Мол Фландерс", а также снялась с Уильямом Хартом и Эми Мэдиган в судебной драме "Любимый" (1997 год).

Робин Райт в фильме "Форрест Гамп" (кадр из сериала)

В 2013 году селебрити номинировали на "Эмми" и удостоили премии "Золотой глобус" за роль в сериале "Карточный дом".

Робин Райт в сериале "Карточный дом" (кадр из сериала)

Актерская карьера сейчас и режиссерская работа

В 2017 году Райт сняла короткометражный фильм "Темная ночь", а ее режиссерский дебют в полнометражном кино состоялся в ленте "Земля", где она сыграла главную роль.

В 2022 году актриса сняла два последних эпизода первой части четвертого сезона шоу Netflix "Озарк". Кайла Кобб похвалила ее за режиссуру, заявив о "мощном сочетании режиссуры, сценария и игры актрисы Джулии Гарнер".

Робин Райт (кадр из фильма с участием актрисы)

Личная жизнь Робин Райт

Что касается личной жизни Робин, то в период с 1986 по 1988 год она была замужем за актером Дэйном Уизерспуном, с которым познакомилась в 1984 году на съемках "Санта-Барбары".

В 1989-м Райт начала отношения с Шоном Пенном. Их брак длился с 1996 по 2007 год, а в 2010-м они официально развелись. В этих отношениях у пары родилось двое детей: дочь Дилан Фрэнсис Пенн и сын Хоппер Джек Пенн.

С 2012 по 2015 годы Райт была в отношениях с актером Беном Фостером. В 2017-м она начала встречаться с Клеманом Жироде, исполнительным директором бренда Yves Saint Laurent, с которым в августе 2018-го тайно поженилась во Флориде. В сентябре 2022-го актриса подала на развод с партнером.

Робин Райт воспитывает дочь и сына (кадр из фильма с участием актрисы)

Филантропия и активизм звезды

Робин Райт - почетный представитель некоммерческой организации The Gordie Foundation . В 2014 году она также стала партнером двух калифорнийских компаний - Pour Les Femmes и The SunnyLion. Последняя направляет часть своей прибыли на благотворительность.

Кроме того, Райт является активисткой защиты прав человека в Демократической Республике Конго. Она - исполнительный продюсер документального фильма "Когда слоны дерутся", в котором говорится о том, как многонациональные горнодобывающие корпорации и политики в ДР Конго угрожают правам человека и продолжают конфликт в регионе.

Еще Робин - сторонница Stand With Congo - правозащитной кампании, которая стоит за этим фильмом. В 2016 году она публично выступила в поддержку кампании во время показа ленты в Институте фильмов Трайбека в Нью-Йорке. Также о своей поддержке этой кампании она заявляла в интервью и соцсетях.

Робин Райт - звездная активистка (фото: instagram.com/robingwright)

Соцсети звезды "Санта-Барбары"

За страницей Робин Райт в Instagram следят почти 700 тысяч пользователей. В шапке профиля звезда называет себя "матерью, актрисой, директором, путешественницей и активисткой".

В блоге селебрити публикует кадры со съемочных площадок, освещает новости из мира кино, а также делится совместными фото с сыном и дочерью.

Фаны не жалеют для актрисы комплиментов, заявляя под ее постами о том, что она невероятно выглядит в свои 58 лет.

Робин Райт (фото: instagram.com/robingwright) Робин Райт (фото: instagram.com/robingwright) Робин Райт с сыном и дочерью (фото: instagram.com/robingwright)

Что известно о сериале "Санта-Барбара"

Это - мыльная опера, премьера которой состоялась в 1984 году. Она насчитывает 2137 серий. Киноработу показали в 50 странах мира, в том числе и в Украине.

Сериал рассказывает о жизни богатой семьи Кэпвелл из города Санта-Барбара. Также здесь показаны жизни и других семей, например, менее обеспеченных семей Андраде и Перкинс, которые сталкиваются с собственными проблемами.

Кроме Робин Райт, в "Санта-Барбаре" сыграли Джудит Андерсон, Джед Аллан, Марси Уокер, Николас Костер, Лейн Дэвис, Луиза Сорель и другие звезды.

Робин Райт в сериале "Санта-Барбара" (кадр из сериала)