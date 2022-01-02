Погода в Карпатах: є загроза сходження лавин
Фото: у Карпатах є загроза сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Синоптики розповіли, яка сьогодні погода у Карпатах. Є загроза сходження лавин.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у горах Iвано-Франкiвської області, 2-3 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Зазначимо, сьогодні в Закарпатській та Львівській областях мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +4+7, а вночі 0-2.