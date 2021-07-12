Красиві привітання з Петра і Павла в прозі, віршах і листівках
День Петра і Павла відзначається щороку 12 липня. Свято присвячене двом апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за свою віру. У народі цей день також називають Петров день.
Красиві привітання зі святом у віршах, прозі і листівках читайте в нашому матеріалі нижче.
Поздоровлення в прозі
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У День Петра і Павла бажаю тобі тепла, добра, світла і Божої благодаті. Нехай всі члени сім'ї будуть здоровими, в родині панує мир і гармонія, турбота і ніжність. Нехай все ладиться в роботі і в справах домашніх. Бажаю радості й удачі, квітучого здоров'я та добробуту!
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Нехай святі Петро і Павло принесуть тобі сьогодні багато добра, щастя і радості! Бажаю, щоб в це велике свято тобі супроводжувала удача, а всі твої плани і благі наміри легко перетворювалися в реальність! Нехай Господь веде тебе вірною дорогою і в усьому тобі допомагає!
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Від щирого серця хочу привітати з великим святом - Днем Петра і Павла! Нехай ці святі будуть надійним захистом Вашого будинку і всієї сім'ї від негоди. Нехай Бог благословить Вас на багато щасливі роки, а на душі завжди буде світло, радісно і добре. Доброго здоров'я, чистих помислів, щирих людей і справжнього кохання!
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Я бажаю миру в домі, щоб обходили Вас все нещастя, проблеми та негаразди. Нехай нерви будуть спокійними, а дні наповнюються щастям і усмішками. Нехай ангели охороняють Вас і близьких від поганого мови і злих помислів. Зі святом!
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В день апостолів Петра і Павла бажаємо вам здоров'я, добра і смиренності. Святі покровителі дадуть вам світлу надію і захист від будь-якого лиха.
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Поздоровлення у віршах
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Сьогодні - свято велике,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
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Я помолюсь за Петра всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти знай!
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Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
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Ми у свято з самого ранку
Прославимо Павла і Петра,
А кожному християнину
Побажаємо добра!
Святі світлі апостоли,
На шлях нас істинний наставте
І сил душевних нам додайте.
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Поздоровлення в листівках
Поздоровлення в листівках (maximum.fm)
Ми писали про молитви на Петра і Павла, які допоможуть залучити щастя і добробуту.
Раніше з'явився список важливих церковних свят в липні 2021.