Красивые поздравления с Петра и Павла в прозе, стихах и открытках
День Петра и Павла отмечается каждый год 12 июля. Праздник посвящен двум апостолам Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть за свою веру. В народе этот день также называют Петров день.
Красивые поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках читайте в нашем материале ниже.
Поздравления в прозе
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В День Петра и Павла желаю тебе тепла, добра, света и Божьей благодати. Пускай все члены семьи будут здоровыми, в семье царит мир и гармония, забота и нежность. Пусть все ладится в работе и в делах домашних. Желаю радости и удачи, цветущего здоровья и благополучия!
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Пускай святые Петр и Павел принесут тебе сегодня много добра, счастья и радости! Желаю, чтобы в этот великий праздник тебе сопутствовала удача, а все твои планы и благие намерения легко превращались в реальность! Пускай Господь ведет тебя верной дорогой и во всем тебе помогает!
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От всей души хочу поздравить с великим праздником — Днем Петра и Павла! Пускай эти святые будут надежной защитой Вашего дома и всей семьи от ненастья. Пусть Бог благословит Вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло, радостно и хорошо. Доброго здоровья, чистых помыслов, искренних людей и настоящей любви!
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Я желаю мира в доме, чтобы обходили Вас все несчастья, проблемы и неурядицы. Пусть нервы будут спокойными, а дни наполняются счастьем и улыбками. Пусть ангелы охраняют Вас и близких от дурного языка и злых помыслов. С праздником!
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В день апостолов Петра и Павла желаем вам здоровья, добра и смирения. Святые покровители дадут вам светлую надежду и защиту от любой беды.
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Поздравления в стихах
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Пусть Петр и Павел берегут
Твой дом от всех напастей,
Укажут в жизни верный путь
Тебе к большому счастью!
Здоровьем щедро наградят,
В чудесный день июльский
И жизнь добром благословят,
От бед избавив, грусти!
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Светлой радости простой,
Спокойствия душевного,
Чтоб нежностью и добротой
Достигнуть сокровенного,
Чтоб жизни полная река
Несла теченьем плавным,
И чтоб исполнилась мечта
В День Петра и Павла!
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Сегодня, в День Петра и Павла
Пусть будет светоносно, славно.
Пускай благословят святые
На счастье, радости земные,
С небес поддержат, защитят,
Любовь и веру сохранят,
Добром наполнят каждый дом,
Спасут нас в мире непростом.
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День Петра и Павла
Пускай научит главному:
Терпеньем мудрым запастись,
Впустить добро и веру в жизнь.
Пускай апостолы поют
И благодать тебе несут!
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В день Петра и Павла, я желаю тепла,
Вдохновения, радости, счастья!
Будут рядом друзья, процветает семья,
Чтоб души не коснулось ненастье!
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Поздравления в открытках
Поздравления в картинках (privetpeople.ru)
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