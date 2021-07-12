Красивые поздравления с Петра и Павла в прозе, стихах и открытках

День Петра и Павла отмечается каждый год 12 июля. Праздник посвящен двум апостолам Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть за свою веру. В народе этот день также называют Петров день.

Красивые поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках читайте в нашем материале ниже.

Поздравления в прозе

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В День Петра и Павла желаю тебе тепла, добра, света и Божьей благодати. Пускай все члены семьи будут здоровыми, в семье царит мир и гармония, забота и нежность. Пусть все ладится в работе и в делах домашних. Желаю радости и удачи, цветущего здоровья и благополучия!

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Пускай святые Петр и Павел принесут тебе сегодня много добра, счастья и радости! Желаю, чтобы в этот великий праздник тебе сопутствовала удача, а все твои планы и благие намерения легко превращались в реальность! Пускай Господь ведет тебя верной дорогой и во всем тебе помогает!

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От всей души хочу поздравить с великим праздником — Днем Петра и Павла! Пускай эти святые будут надежной защитой Вашего дома и всей семьи от ненастья. Пусть Бог благословит Вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло, радостно и хорошо. Доброго здоровья, чистых помыслов, искренних людей и настоящей любви!

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Я желаю мира в доме, чтобы обходили Вас все несчастья, проблемы и неурядицы. Пусть нервы будут спокойными, а дни наполняются счастьем и улыбками. Пусть ангелы охраняют Вас и близких от дурного языка и злых помыслов. С праздником!

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В день апостолов Петра и Павла желаем вам здоровья, добра и смирения. Святые покровители дадут вам светлую надежду и защиту от любой беды.

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Поздравления в стихах

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Пусть Петр и Павел берегут

Твой дом от всех напастей,

Укажут в жизни верный путь

Тебе к большому счастью!

Здоровьем щедро наградят,

В чудесный день июльский

И жизнь добром благословят,

От бед избавив, грусти!

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Светлой радости простой,

Спокойствия душевного,

Чтоб нежностью и добротой

Достигнуть сокровенного,

Чтоб жизни полная река

Несла теченьем плавным,

И чтоб исполнилась мечта

В День Петра и Павла!

***

Сегодня, в День Петра и Павла

Пусть будет светоносно, славно.

Пускай благословят святые

На счастье, радости земные,

С небес поддержат, защитят,

Любовь и веру сохранят,

Добром наполнят каждый дом,

Спасут нас в мире непростом.

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День Петра и Павла

Пускай научит главному:

Терпеньем мудрым запастись,

Впустить добро и веру в жизнь.

Пускай апостолы поют

И благодать тебе несут!

***

В день Петра и Павла, я желаю тепла,

Вдохновения, радости, счастья!

Будут рядом друзья, процветает семья,

Чтоб души не коснулось ненастье!

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Поздравления в открытках

Поздравления в картинках (privetpeople.ru)