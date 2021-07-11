ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Петра і Павла 2021: ці молитви допоможуть залучити щастя і добробут

Новость на русском →
Неділя 11 липня 2021 19:00
Петра і Павла 2021: ці молитви допоможуть залучити щастя і добробут Найсильніші молитви на Петра і Павла (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Свято Петра і Павла християни відзначатимуть 12 липня. У цей день закінчується Петрів піст. Це торжество присвячене апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за свої переконання. Це свято належить до числа великих церковних свят і в цей день проводяться святкові богослужіння.

Щоб залучити у своє життя щастя і добробут, християни в цей день моляться апостолам Петру і Павлу. Які слова молитви найсильніші в цей день – читайте в нашому матеріалі.

Молитва про заступництво

Про преславні апостоли Петра і Павла, душі за Христа зрадили та кров'ю вашою пажити його удобрити! Почуєте чад ваших молитви й зітхання, серцем зламаним нині пріносімия. Се бо беззаконнями затьмаріхомся і того заради бідами, якоже хмарами, обкладіхомся, елеа ж доброго житія зубожінням зело і не возможем противитися вовком хижим, іже розкрадати спадщина Боже зухвало тщатся.

О сильнии! Понесіть немочі наша, не відлучайтеся духом від нас, та не розлучимося в кінець від любові Божого, але міцним заступництвом вашим нас захистіть, нехай помилує Господь всіх нас, молитов ваших заради, нехай винищить же рукописання безмірних гріхів наших і нехай сподобить з усіма святими блаженнаго царства і шлюбу Агнця свого, йому ж честь і слава, і подяка і поклоніння, на віки віків. Амінь.

Подячна молитва

Святий Верховний Апостолі Петрі, каменю віри, на Христі, наріжному камені, до церкви сповіданням наданий! Молі, та й аз, розумними помислі та плотськими похотении завжди колеблемий, на тоемжде Христі, камені живому, обраному, чесному, вірою наздан завжди звершуюся любов'ю в храм духовний, у священство свято, вознесити жертви духовния Богові Ісусу Христу.

Святий Верховний Апостолі Павлі, посудині обраний Христів, благодаті та слави Божого сповнене! Молі імущаго влада над тварію Творця, та ма, нині посудину погублений, створить собі посудину в честь, освячений і благопотребен,
на всяке благе уготований. Амінь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуться в липні 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
молитва Петра и Павла церковь
LITE
Свято 11 липня: що суворо заборонено робити напередодні Петра і Павла
Свято 11 липня: що суворо заборонено робити напередодні Петра і Павла