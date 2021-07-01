Церковні свята в липні 2021: які важливі дати потрібно знати

У липні 2021 року православні відзначатимуть кілька важливих дат. Найбільші свята в середині літа - День Петра і Павла, а також Різдво Іоанна Предтечі.

Які важливі церковні дати будемо відзначати в липні 2021 року - читайте в матеріалі нижче.

Календар важливих церковних дат на липень 2021

4 липня - будемо вшановувати Всіх Святих землі Української

7 липня - Різдво Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього-пророка.

12 липня – завершиться перший літній пост, Петров. В цей же день будемо шанувати пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

13 липня - відзначаємо Собор славних і всехвальних 12 апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа.

24 липня - вшановуємо пам'ять першої християнки на великокнязівському престолі Києва - святої рівноапостольної Ольги.

28 липня - пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, якому ми зобов'язані остаточному утвердженню православної віри на наших землях.

28 липня - відзначається річниця Хрещення Руси-України.

Православна церква України

Повний календар церковних свят на липень 2021

1 липня - Боголюбської ікони Божої Матері, мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. Пісний день.

2 липня - Апостола Юди Яковлєва, брата Господнього. Святителя Іоанна Чудотворця (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франціського. Преподобного Паїсія Великого. Пісний день.

3 липня - благовірного князя Гліба Володимирського. Священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Перенесення мощей святителя Гурія, архієпископа Казанського. Пісний день.

4 липня - набуття мощей преподобного Максима Грека. Мученика Іліана Тарсійського. Священномученика Терентія, єпископа Іконійського. Пісний день.

5 липня - Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Пісний день.

6 липня - Володимирської ікони Божої Матері. Мучениці Агрипини Римлянині, Собор Володимирських святих. Пісний день.

7 липня - Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі). Преподобного Антонія Димського. Пісний день.

8 липня - День Петра і Февронії 2021 (в чернецтві Давида і Євфросинії), благовірних князів і Муромських чудотворців – День сім'ї, любові та вірності 2021. Пісний день.

9 липня - Тихвинської ікони Божої Матері. Пісний день.

10 липня - праведної Іоанни мироносиці. Преподобного Сампсона Странноприїмця. Набуття мощей преподобного Амвросія Оптинського. Пісний день.

11 липня - ікона Божої Матері Троєручиця.

Преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців.

Перенесення мощей мучеників безсрібників і чудотворців Кіра та Іоанна.

Пісний день.

12 липня - свято святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

13 липня - Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів: Петра, Андрія, брата його, Якова Зеведєєва, Іоанна, брата його, Філіпа, Варфоломія, Фоми, Матвія, Якова Алфєєва, Іуди Яковля, або Тадея, Симона Зілота і Матвія. Прославлення святителя Софронія, єпископа Іркутського.

14 липня - Безсрібників мучеників Косми та Даміана, в Римі постраждалих. Пісний день.

15 липня - положення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Русі.

16 липня - Мученика Якінфа Римського. Святителя Василя, єпископа Рязанського. Преподобних Анатоліїв Печерських. Блаженного Іоанна, Христа заради юродивого, Московського. Пісний день.

17 липня - страстотерпців царя Миколи II, цариці Олександри, царевича Алексія, великих княгинь Ольги, Татіани, Марії та Анастасії. Преподобної Марфи Антіохійської, матері Симеона Дивногорця. Преподобного Андрія Рубльова, іконописця. Святителя Андрія Критського, архієпископа. Благовірного князя Андрія Боголюбського.

18 липня - набуття чесних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького, Чудотворця. Преподобного Афанасія, ігумена Афонського. Преподобномучениці великої княгині Єлисавети та інокині Варвари (Яковлевої).

19 липня - Собор Радонезьких святих. Преподобних Сисоя Великого і Сисоя, схимника Печерського.

20 липня - Преподобного Фоми Малеїна. Преподобного Акакія Синайського. Мучениці Кириакии (Тижні) Никомідійській.

21 липня - Казанської ікони Пресвятої Богородиці (в місті Казані). Мученика Прокопія. Пісний день.

22 липня - Священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, Священномученика Кирила, єпископа Гортинського. Святителя Феодора, єпископа Едеського.

23 липня -п оложення чесної ризи Господа нашого Ісуса Христа в Москві. Преподобного Антонія Києво-Печерського, начальника всіх російських ченців. Мучеників 45 в Нікополі вірменському: Антонія, Маврикія, Леонтія, Данила, Сисинія, Олександра, Іанікіта (Анікіти), Менеї, Вірілада та інших. Преподобного Силуана, схимника Печерського, в далеких печерах. Пісний день.

24 липня - День рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у хрещенні Олени. Спогад чуда великомучениці Євфимії Всехвальної, імже Православ'я утвердився.

25 липня - ікони Божої Матері Троєручиця. Преподобного Михайла Малеїна, ігумена. Мучеників Прокла та Іларія. Мучеників Феодора Варяга і Сина Його Іоанна Печерського, в Києві.

26 липня - Собор Архангела Гавриїла. Преподобного Стефана Савваита.

27 липня - Апостола від 70 Акіли. Преподобного Никодима Святогорця.

28 липня - День рівноапостольного великого князя Володимира Київського (у хрещенні Василя). День Хрещення Київської Русі у 2021 році. Мученика Кирика і мучениці Іулітти. Пісний день.

29 липня - Священномученика Афіногена, єпископа Підахфойського, і десяти учнів його.

30 липня - Великомучениці Марини (Маргарити) Антіохійської. День ангела Марини за церковним календарем відзначається в березні та в липні. Преподобного Іринарха Соловецького, ігумена. Пісний день.

31 липня - Калузької ікони Божої Матері. Преподобного Іоанна Багатостраждального, Печерського.