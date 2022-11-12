Простой зимний салат, вкус которого сведет вас с ума

Простой зимний салат с корейской морковью вы точно поставите на повтор, ведь он очень вкусен и пикантен.

Составляющие:

Куриное филе – 1 шт.

Морковка по-корейски – 100-150 г

Перец – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Уксус – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Сметана – 1-2 ст. л.

Горчица в зернах – 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Сварите заранее куриное филе и дайте ему остыть. При варке куриного филе следует добавить в воду лавровый лист, несколько горошин черного перца и несколько зубчиков чеснока для аромата.

Тонко нарежьте лук, добавьте сахар и уксус. Дайте луку промариноваться 10-15 минут, чтобы он потерял свою горечь.

Порвите куриное филе вдоль волокон.

Нарежьте перец тонкой соломкой.

Смешайте все ингредиенты, добавьте соль по вкусу. Заправьте сметаной и горчицей. Или, если хотите, можно заправить салат майонезом.