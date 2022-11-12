Простой зимний салат, вкус которого сведет вас с ума
Простой зимний салат с корейской морковью вы точно поставите на повтор, ведь он очень вкусен и пикантен.
Рецептом поделилась украинская кулинарная блоггер Alina FooDee.
Составляющие:
- Куриное филе – 1 шт.
- Морковка по-корейски – 100-150 г
- Перец – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сахар – 1 ч. л.
- Уксус – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Сметана – 1-2 ст. л.
- Горчица в зернах – 1 ч. л.
Пошаговое приготовление
Сварите заранее куриное филе и дайте ему остыть. При варке куриного филе следует добавить в воду лавровый лист, несколько горошин черного перца и несколько зубчиков чеснока для аромата.
Тонко нарежьте лук, добавьте сахар и уксус. Дайте луку промариноваться 10-15 минут, чтобы он потерял свою горечь.
Порвите куриное филе вдоль волокон.
Нарежьте перец тонкой соломкой.
Смешайте все ингредиенты, добавьте соль по вкусу. Заправьте сметаной и горчицей. Или, если хотите, можно заправить салат майонезом.
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