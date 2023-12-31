Вот как избавиться от межбровной морщины всего лишь с помощью одного упражнения (видео)

Межбровная морщина часто возникает у людей с ярко пораженной мимикой. К сожалению, иногда ее трудно скрыть даже длинной челкой. Но от нее можно избавиться даже без дорогих косметических процедур - для этого нужно делать специальное упражнение.

О том, как убрать межбровку с помощью массажа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию косметолога Ольги Поздняковой в Instagram .

Как убрать межбровную морщину

"Убираем межбровку нашим лучшим инструментом - руками. Техника глубокая, в процессе может быть больно, но эффект того стоит. Делаем процедуру после нанесения крема или масла для массажа лица, по два подхода трижды в неделю", - советует косметолог.

Прижмите указательный палец к межбровке и начинайте двигаться над бровью до тех пор, пока вы не почувствуете болевую точку.

"Когда наткнулись на нее, то зафиксируйте палец там на 10 секунд. Затем сделайте вибрации - круговые движения, а потом двигайтесь дальше - как показано на видео", - объясняет Позднякова.

Далее над бровью вы снова натолкнетесь на болевую точку, в ней снова нужно зафиксироваться на несколько секунд, сделать вибрации и продолжить движение. Так нужно пройти всю зону над бровью.

"После этого - завершающее движение. Прижмите сильно палец к межбровке, согнув его крюком, и пройдитесь от центра к периферии. Тогда повторите это движение еще дважды. Такую процедуру проведите и над второй бровью. Это очень глубокая техника, которая прекрасно расслабляет мышцу, что как раз и образует межбровку", - говорит косметолог.

Как ухаживать за кожей зимой

Главная угроза для кожи зимой - это обезвоживание. В холодное время его провоцируют сразу несколько факторов:

сухость воздуха и на улице, и в отапливаемом помещении

ветер

низкие температуры, перепады температур, которые кожа испытывает на себе всякий раз, когда мы попадаем с улицы в дом и наоборот

"Прежде всего, зимний уход за кожей лица в домашних условиях должен включать составляющие - увлажнение, питание и защиту от ультрафиолетовых лучей. Что же касается очищения, то они должны быть "мягкими" и без содержания спирта", - говорит Позднякова.

Она советует выбирать крем под тип вашей кожи, который будет выполнять барьерную функцию, насыщать и удерживать влагу.

"Зима - это прекрасный период для средств с ретинолом, витамином С и гиалуроновой кислотой. Сыворотки на ежедневной основе, маски несколько раз в неделю - все будет только на пользу", - говорит косметолог.