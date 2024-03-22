Козловский впервые станет отцом. Что известно о предполагаемой жене певца

Украинский певец, а ныне защитник Виталий Козловский, который недавно сообщил, что женился, подтвердил слухи о том, что он скоро станет отцом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
Так, 22 марта вышел новый клип музыканта на песню "Рубіж", в описании которого сказано, что в нем снялась беременная жена знаменитости.
В конце видео певец показал большой животик его избранницы, который трогательно обнимают руки супругов.
Виталий Козловский впервые станет отцом (фото: скриншот с видео)
Позже Виталий опубликовал соответствующий снимок в своих соцсетях. На животе жены исполнителя можно увидеть нашивку с его фамилией из его военной формы.
"При надії… Мій сенс. Стимул. Любов", - подписал он фотографию.
Виталий Козловский подтвердил, что скоро станет отцом (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
После того, как Козловский сообщил новость о своей женитьбе, его поклонники начали гадать, кто же является избранницей певца.
Из большинства версий оказалось, что женой звезды, вероятно, стала 36-летняя Юлия Бакуменко, которая уже много лет является его пиарщицей.
Отметим, что слухи о возможном романе между Виталием и Юлией начали распространяться в сети еще в 2020 году.
Виталий Козловский и Юлия Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Фаны рассматривали общие, иногда откровенные, фотографии этой пары на странице девушки в Instagram. До начала полномасштабного российского вторжения они отдыхали, посещали мероприятия в компании знаменитых друзей и просто проводили вместе время.
Хотя влюбленные не делали официальных заявлений о своих отношениях, поклонники все же предполагали, что их связывает больше, чем работа.
Виталий Козловский и Юлия Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Добавим, что Бакуменко родилась в Запорожье, где окончила гимназию №31. В 2005 году поступила на обучение в КПУ (Классический приватный университет), и изучала там журналистику.
Согласно информации на Facebook-странице, ей было 24 года, когда она начала работать вместе с Козловским. Их сотрудничество продолжается и по сей день.
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