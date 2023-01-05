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Каждое животное зовет по имени: украинка спасала из-под обстрелов РФ почти 200 собак и кошек

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Четверг 05 января 2023 17:03
Каждое животное зовет по имени: украинка спасала из-под обстрелов РФ почти 200 собак и кошек Украинка спасла животных из-под российских обстрелов (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Русские Тишки Харьковской области Елена Бубенко во время российской оккупации ухаживала за около 200 собак и кошек. Женщина спасала их из-под обстрелов и прятала в подвале.

Об этом говорится в сюжете Суспільне Харків.

Как женщина спасала животных

До российского вторжения в Украину семья Елены имела приют для полсотни животных, а также хозяйство - держали коз, уток, кур и гусей. Однако российские оккупанты полностью разрушили три дома семьи, сгорели сараи и погреб завалило.

Каждое животное зовет по имени: украинка спасала из-под обстрелов РФ почти 200 собак и кошекУкраинка спасла от российских обстрелов 200 собак и кошек (suspilne.media)

"Я не смогла уехать, не смогла покинуть животных. У меня много моих собак осталось, а чужих, которых люди покинули, когда уезжали, кто им бы помогал? Их некому было кормить", - говорит женщина.

К тому же женщина каждое животное зовет по имени.

Во время постоянных обстрелов она кормила 153 собаки. Некоторые собаки уже забрали люди, которые уже вернулись домой.

Сколько животных было до войны

До нападения РФ у Елены было 57 животных, но 11 из них сгорели, а 8 исчезли, 38 - остались.

Сейчас на территории дома женщины живет 67 собак, а всего кормит сейчас около 97 собак.

Каждое животное зовет по имени: украинка спасала из-под обстрелов РФ почти 200 собак и кошекУкраинка спасла от российских обстрелов 200 собак и кошек (suspilne.media)

Корма для животных Елене передают волонтеры, ведь каждый день собаки съедают по четыре мешка сухого корма.

"На костре мы варим кашу собакам. И даже когда были обстрелы себе варили. Чай грели, потому что ни газа не было, ничего не было", - вспоминает женщина.

Каждое животное зовет по имени: украинка спасала из-под обстрелов РФ почти 200 собак и кошекУкраинка спасла от российских обстрелов 200 собак и кошек (suspilne.media)

Также Елена заказывает будки для животных, неравнодушные люди собрали 120 тысяч гривен.

"У меня есть мечта, что люди вернутся и заберут своих собак домой, а оставшиеся уже будут моими", - добавила она.

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