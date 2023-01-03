Испугался российских обстрелов: под Киевом спасали собаку, который упал в канализацию
В селе Гатное Киевской области во время обстрелов российских оккупантов собака испугалась взрывов и упала в яму. Спасатели быстро достали из канализации собаку.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.
Как спасали собаку
В частности, специалисты с помощью стремянки и веревки собаку достали из ямы и передали хозяевам.
Пока четырехлапому ничего не угрожает.
"От рук оккупантов страдают не только люди, но и животные. При чем как физически, так и морально", - говорят спасатели.
Спасатели добавили, что в этот день в населенном пункте зафиксировали несколько "прилетов". Потому ситуация была сложная и все были напуганы.
В Киевской области спасли собаку, которая во время российских обстрелов испугалась и упала в канализацию (kv.dsns.gov.ua)
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