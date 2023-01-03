ua ru
Вт, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испугался российских обстрелов: под Киевом спасали собаку, который упал в канализацию

Новина українською →
Вторник 03 января 2023 11:31
Испугался российских обстрелов: под Киевом спасали собаку, который упал в канализацию Спасли собаку, которая упала в канализацию во время обстрелов (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Гатное Киевской области во время обстрелов российских оккупантов собака испугалась взрывов и упала в яму. Спасатели быстро достали из канализации собаку.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.

Как спасали собаку

В частности, специалисты с помощью стремянки и веревки собаку достали из ямы и передали хозяевам.

Пока четырехлапому ничего не угрожает.

"От рук оккупантов страдают не только люди, но и животные. При чем как физически, так и морально", - говорят спасатели.

Спасатели добавили, что в этот день в населенном пункте зафиксировали несколько "прилетов". Потому ситуация была сложная и все были напуганы.

Испугался российских обстрелов: под Киевом спасали собаку, который упал в канализациюИспугался российских обстрелов: под Киевом спасали собаку, который упал в канализациюВ Киевской области спасли собаку, которая во время российских обстрелов испугалась и упала в канализацию (kv.dsns.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что под Киевом спасатели спасали женщину, которая хотела спасти котика.

Также одесские спасатели показали своего пса-талисмана Мажора, который вполне может стать конкурентом знаменитому Патрону.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС собака рятувальники