Які дрова зроблять шашлик смачним, а які - гірким і твердим: як обрати правильні

Смачний шашлик - це не лише вдалий маринад і хороші шампури. Одним із головних "секретних" інгредієнтів є саме дрова, на яких готується страва. Вони можуть як розкрити смак м’яса, так і повністю його зіпсувати.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що варто класти в мангал, а що краще тримати якомога далі від вогню.

Чому дрова важливі для смачного шашлику?

Правильно підібране м’ясо - це лише половина успіху, а от дрова відіграють не менш важливу роль. Якщо кинути до мангала перші-ліпші поліна, можна зіпсувати весь смак. Неправильні дрова дадуть багато диму, мало жару або взагалі зіпсують аромат.

Ідеальні дрова - це ті, що довго горять, не димлять і мають приємний запах. Найвибагливіші гурмани полюбляють саксаул — щільне дерево з сильним жаром і чудовим ароматом, але його важко знайти.

В домашніх умовах чудово підходять фруктові породи: вишня, яблуня, груша. Вони надають м’ясу приємну солодку нотку і забезпечують хороший рівномірний жар.

Найкращі дрова для смачного і ароматного шашлику

Якщо ви хочете приготувати соковите м’ясо з приємним ароматом, дрова треба обирати ретельно. Окрім жару, вони мають дарувати м’ясу особливий відтінок смаку. Ось кілька перевірених варіантів, які стануть вашими фаворитами:

Фруктові дерева (вишня, яблуня, груша): дають солодкуватий аромат і гарно просмажують м’ясо. Особливо підходять для птиці та свинини.

Виноградна лоза: довго тримає жар і створює насичений дим з винною ноткою. Це ідеальний варіант для шашлику з баранини.

Дуб: дає рівномірний жар і майже не димить. До нього часто додають ароматні дрова для кращого запаху.

Бук, ясен, глід: гарно горять і довго не згасають. Проте розпалити їх дещо складніше.

Ці варіанти забезпечать приємний аромат та ідеальний рівень жару. Не забудьте очистити дрова від кори перед використанням - так шашлик вийде ще смачнішим і не закопченим.

Від правильних дров залежить смак шашлику (фото: Freepik.com)

Які дрова можуть зіпсувати м’ясо та нашкодити здоров’ю

Ідеальні дрова - це ще й безпечні дрова. Деякі породи дерев або їхній стан можуть не просто зіпсувати страву, а й зробити її шкідливою. Нижче наведено типи дров, які не можна використовувати:

Хвойні породи (сосна, ялина, кедр): містять смолу, що виділяє багато диму. Їхній аромат надто різкий і псує м’ясо.

містять смолу, що виділяє багато диму. Їхній аромат надто різкий і псує м’ясо. Старі дошки, меблі та відходи дерева: можуть містити фарбу, клей або лак. Такі дрова під час горіння виділяють токсичні речовини.

можуть містити фарбу, клей або лак. Такі дрова під час горіння виділяють токсичні речовини. Сирі дрова: погано горять і сильно димлять. Через це м’ясо просочується сажею і набуває гіркого смаку.

погано горять і сильно димлять. Через це м’ясо просочується сажею і набуває гіркого смаку. Отруйні породи (тис, самшит, чорна вільха): навіть у малих кількостях можуть бути небезпечними. Їх краще взагалі не мати біля мангалу.

Використовуючи неправильні дрова, ви ризикуєте не лише смаком, а й здоров’ям. Тож краще витратити трохи більше часу на підготовку, ніж зіпсувати весь пікнік.