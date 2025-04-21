Назван самый плохой алкоголь, который пьют украинцы: и это не водка

По словам Скрипника, вредным считается тот алкоголь, где, кроме спирта, присутствуют примеси.

"Эти примеси вызывают еще большую интоксикацию. Это коньяк, красное вино, шампанское. Конечно, есть и хорошие напитки, но все же они содержание алкоголя и вспомогательные вещества вредно влияют на человека", - говорит он.

Также эксперт добавляет в перечень пиво, поскольку многие люди рассуждают, что от употребления пива не будет интоксикации и алкоголизма.

"Просто человек вместо 100 мл водки пьет бутылку пива или две, и это будет то же самое. Так же возникает интоксикация, так же возникает отравление головного мозга от спирта", - объясняет специалист.

Более того - от "легких" напитков зависимость может развиться даже быстрее из-за более частого употребления.

Вред энергетиков

Сейчас это очень популярные напитки среди военных, которым нужна бодрость в любое время суток, говорит Скрипник. Во время употребления энергетиков повышается давление, усиливается сердцебиение. Также там много сахара и других веществ, которые вредят человеку.

"В состав входит высокая дозировка кофеина, стимулятора. Пока нет исследований, как это в перспективе влияет на человека. Но мы должны понимать: что слишком, то нездорово. Это касается всех веществ", - отмечает он.

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