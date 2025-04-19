"Вы уже свое выпили". Нарколог назвал два ранних признака алкоголизма и что с ними делать

Алкоголизм - довольно распространенная и разрушительная зависимость, для борьбы с которой нужно проявить силу воли и понимание собственной проблемы.

Два ранних признака алкоголизма

Самый первый признак алкоголизма - это повышение толерантности.

"Если вы раньше могли выпить 100 граммов водки, а сейчас можете выпить бутылку, и вам нормально. Это уже есть не нормально. То есть это повышение толерантности, устойчивости к алкоголю", - объясняет Скрипник.

Следующий признак - постоянные мысли об алкоголе, если вы утром проснулись и думаете, где найти алкоголь, чтобы расслабиться и почувствовать ту эйфорию.

"Есть такая, знаете, интересная мысль: когда вам более двух человек говорят, что у вас есть проблемы с алкоголем, то подумайте", - отмечает врач.

Что делать в случае зависимости

Евгений Скрипник проводит параллель с лечением депрессии. Если в этом случае пациентам нельзя советовать "взять себя в руки", то лечение алкоголизма - это как раз сила воли и дисциплина прежде всего.

"Если вы видите, что действительно уже есть проблема с этим, то нужно вообще не употреблять. То есть не просто уменьшить. Очень много людей, которые имеют зависимость, то есть опохмеляются. Это уже зависимость. Вы свое уже выпили и пить больше нельзя", - говорит эксперт.

Даже если вы уменьшаете дозу употребления алкоголя, он все равно попадает в ваш организм и лечение зависимости никак не продвигается.

Также старайтесь найти другой источник приятных ощущений и дофамина, которые вам дарит алкоголь. Попробуйте заменить его на что-то лучшее. С этим также может помочь нарколог или психотерапевт, поэтому не пренебрегайте обращением к специалистам.

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