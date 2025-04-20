Сколько можно выпить и остаться в здравом уме: нарколог развенчивает миф о "безопасной дозе"

Состояние опьянения появляется у человека тогда, когда ферменты в печени и желудке не способны переварить алкоголь. Таким образом ученые вывели так называемую безопасную дозу алкоголя.

Что такое "безопасная" доза алкоголя

Безопасная доза - это то количество спиртного, которое может поступить в организм и фактически не повлиять на сознание. По словам Евгения Скрипника, эта условная величина составляет 40 мл водки, 150 мл вина и 330 мл пива. Для мужчин порция вдвое больше. Однако в то же время считать эти дозы "безопасными" ошибочно.

"Это называется оправдание, давайте мы будем употреблять немного алкоголя. Может, для меня эта доза безопасна, а для вас будет опасная. То есть это все очень индивидуально. Поэтому мы говорим, что безопасной дозы алкоголя нет однозначно. Алкоголь - это нейротропный яд, который убивает наш мозг", - отмечает он.

Может ли человек употреблять алкоголь и быть долгожителем

Средиземноморская диета известна тем, что позволяет умеренное количество вина во время приема пищи. Однако утверждение, что итальянцы/испанцы/французы пьют вино и долго живут, является мифом.

"Никоим образом те итальянцы и испанцы, которые употребляют регулярно алкоголь, не живут дольше, чем те люди, которые действительно не употребляют, занимаются спортом, живут на берегу моря, едят рыбу и так далее. И это, конечно, уровень медицины, уровень обращения к врачам, профилактика, занятия спортом", - говорит Скрипник.

Он также отмечает культуру потребления. За ужином, когда сторонники средиземноморского стиля питания позволяют себе бокал красного, они едят много разной пищи и наслаждаются своим напитком.

Интересный факт: у народов крайнего севера быстрее возникает алкоголизм, потому что у них от природы меньше фермента алкогольдегидрогеназы. Это основное отличие между ними и нациями, которые живут на юге.

"У тех людей, которые живут где-то на юге, есть виноградники. И они много сотен лет употребляли понемногу вина, и у них эволюционно алкогольдегидрогеназы больше. То есть у них устойчивость выше. Они могут употреблять, и у них алкоголизм развивается гораздо реже, чем у других, которые эволюционно меньше употребляли", - рассказывает врач.

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