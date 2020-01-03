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Козак Гаврилюк будує триповерховий дім в Карпатах: вдало одружився (відео)

STYLERПерсони    03.01.2020 - 15:25
Козак Гаврилюк будує триповерховий дім в Карпатах: вдало одружився (відео)
Михайло Гаврилюк будує дім в Карпатах (колаж: РБК-Україна)

Колишній народний депутат Гаврилюк пояснив, хто фінансує будівництво дому в Карпатах

Михайло Гаврилюк, екс-нардеп відомий, як "козак Гаврилюк", будує триповерховий дім в Карпатах, поруч з річкою, озером і водоспадом. Журналістам вдалось розшукати новобудову, а сам колишній парламентарій вже встиг розповісти, за чий саме рахунок зводиться будинок.

Видання TK Media вирушило в гості до "козака Гаврилюка", щоб ближче подивитися на будівельні роботи. Місцеві жителі так і називають будівництво - "будинок Гаврилюка".

Біля будинку представників ЗМІ зустрів брат тестя Михайла Гаврилюка, який сказав, що "Михась буде після обіду".

Майже готовий новий будинок займає площу в 550 квадратних метрів. Будова знаходиться в селі Нижній Березів, Косівського району, Івано-Франківської області. Поруч розташована річка з водоспадом і озеро.

Михайло Гаврилюк будує дім в Карпатах (відео: YouTube/TK Media)

Оскільки офіційно в декларації екс-депутата немає ніяких заощаджень, а єдиним доходом є зарплата, ЗМІ спантеличило питання, за чий рахунок будується триповерховий дім.

Сам же екс-парламентарій на своїй Facebook-сторінці написав, що він "просто вдало одружився". І будуватися йому допомагає тесть, що разом з дружиною все життя провів "на заробітках", щоб забезпечити дочці Ярині (дружину Михайла Гаврилюка) гідне майбутнє.

Михайло Гаврилюк пише, що допомагає тестеві, вкладаючи в будинок "кожну копійку" і "кожну вільну хвилину проводячи на будівництві".

Козак Гаврилюк будує триповерховий дім в Карпатах: вдало одружився (відео)Козак Гаврилюк будує триповерховий дім в Карпатах: вдало одружився (відео)

Гаврилюк пояснив будівництво дому в Карпатах (скрін: facebook.com/Михаил Гаврилюк)

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