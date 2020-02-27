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Козак Гаврилюк працює в Києві таксистом: з'явилися цікаві дані

STYLERПерсони    27.02.2020 - 08:57
Козак Гаврилюк працює в Києві таксистом: з'явилися цікаві дані
У Києві помітили таксиста, схожого на козака Гаврилюка (колаж: РБК-Україна)

Козак Гаврилюк нібито підробляє таксистом в Києві

Михайло Гаврилюк, колишній народний депутат, який прославився під час Революції Гідності, підробляє таксистом в Києві. Принаймні, послугами дуже схожого зовні водія на ім'я Михайло, скористалася киянка Алла Желізняк.

В коментарях дівчина додала, що розмовляв чоловік українською мовою, їхав "ввічливо".

"Викликала таксі. На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звати Михайло. Скажіть що я помиляюся. Вживу ще більше схожий", - пише Алла.

Думка мережі на цей рахунок розділилися, але при уважному аналізі трохи асиметричної міжбрівної зморшки і відкопиленою правого вуха багато хто погодився, що таксист Михайло - це і є той самий козак Гаврилюк.

Козак Гаврилюк працює в Києві таксистом: з'явилися цікаві дані

У Києві помітили таксиста, схожого на козака Гаврилюка (скрін: facebook.com/allazhel)

Козак Гаврилюк працює в Києві таксистом: з'явилися цікаві дані

Скрін коментарів

Варто відзначити, що під час депутатства "козак" Гаврилюк отримав досить погану славу. Активіста Майдану і парламентарію від "Народного фронту" часто пред'являли, що він нажився на своєму статусі.

А нещодавно з'явилася інформація, що Михайло Гаврилюк нібито будує собі розкішний особняк в Карпатах. Екснардеп підтвердив, що будівництво належить його родині, але це не особняк, а скромний будиночок, на який доводиться важко заробляти всією родиною.

ГПУ направила в суд обвинувачення проти беркутівця, який знущався над Гаврилюком ГПУ передала до суду чергову справу про бездіяльність правоохоронців при побитті Гаврилюка на Майдане
Новини України Михаил Гаврилюк
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