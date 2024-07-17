Якою буде в'язниця майбутнього: строк скоротять до 5 хвилин та будуть транслювати фільми

Вчений розробив концепцію в'язниці майбутнього, яка забезпечить довготривалий сеанс терапії та зробить все, аби людина більше ніколи не поверталася до злочинності. Ця концепція пришвидшить відбування покарання до декількох хвилин замість років чи десятиліть.

У чому полягає ця концепція в'язниць майбутнього, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Науковець Хашим Аль-Гайлі розробив концепцію під назвою Cognify - в'язниця майбутнього. В основі цій концепції - імплант, який у мозок людини завантажить синтетичні спогади про злочин, але буде показувати ситуацію з точки зору жертви.

Система може мати пристрій, схожий на віртуальну реальність, який відображає кадри правопорушення, згенеровані штучним інтелектом, у поєднанні з мозковим імплантатом, який викликає такі емоційні стани, як докори сумління чи жаль - почуття, які деякі люди можуть не викликати самі.

Ця концепція забезпечить довготривалий ефект сеансу терапії, зробивши спогади постійними.

За словами Аль-Гайлі, зараз тільки у в'язницях США перебуває до 2 млн людей. І хоча вважається, що в'язниця стримує правопорушників від майбутніх злочинів, понад 100 досліджень показали, що це не запобігає повторним злочинам.

"Колись Cognify зможе створювати та імплантувати штучні спогади безпосередньо в мозок ув'язненого. Ці складні, яскраві та реалістичні спогади створюються в режимі реального часу за допомогою контенту, створеного ШІ. Якщо реабілітація триватиме кілька хвилин, то для злочинця вона здасться роками. У свідомості злочинця час плине повільніше, ніж у реальному житті, що дає їм досвід, який коштує багато років", - зазначив вчений.

Концепція в'язниці майбутнього (Кадри з відео)

Він додав, що залежно від серйозності злочину суб'єкта та вироку, спогади можуть бути пристосовані до реабілітаційних потреб кожного. Ув'язнені будуть проходити сканування мозку високої роздільної здатності, яке створює детальну карту їхніх нервових шляхів.

Карта дозволяє пристрою Cognify націлюватися на певні ділянки мозку, що відповідають за пам'ять, міркування та логічне мислення. Ці завдання виконуються в гіпокампі, префронтальній корі, мигдалині, тім'яній частці та передній поясній корі.

Пристрій береться до роботи, показуючи ув’язненим спогади, згенеровані штучним інтелектом, про їхні злочини, які можуть включати домашнє насильство, злочини на ґрунті ненависті та дискримінацію, розкрадання, інсайдерську торгівлю, крадіжки та шахрайство.

Окрім візуальних ефектів, технологія також може стимулювати фізичну реакцію, дозволяючи злочинцю відчути біль і страждання, які зазнала жертва.

"Деякі спогади створені, щоб викликати наслідки та травми. Такі спогади можуть імітувати віддалені наслідки насильницьких дій, такі як горе сім'ї жертви або фізична та емоційна травма, перенесена жертвою", - пояснює науковець.

Аль-Гайлі розповів, що в його концепції тюрма - це біла кімната з 19 контейнерами біля стіни. Контейнери відкриваються, а там чоловіки, які стоять усередині кожного з пристроєм Cognify на головах і з навушниками на вухах, що схоже на дисплей, занурюючи їх у спогади, створені ШІ

"Штучні спогади, імплантовані Cognify, будуть бездоганно включені в існуючі нейронні мережі мозку, запобігаючи когнітивному дисонансу та гарантуючи, що суб’єкт відчуватиме спогади так, ніби вони справжні. Поки ув’язнені живуть у пам’яті своїх злочинів, центральний комп’ютер збирає дані, щоб зрозуміти, що спонукає людей здійснювати такі злочини", - додає вчений.

Cognify буде шифрувати та зберігати конфіденційну інформацію про в’язнів і дані про реабілітацію.

"Концепція Cognify може революціонізувати систему кримінального правосуддя, значно зменшивши потребу в довгостроковому ув’язненні та пов’язані з цим витрати. Традиційні в'язниці вимагають значних бюджетів на будівництво, технічне обслуговування, укомплектування персоналом і догляд за в'язнями, включаючи харчування, охорону здоров'я та програми реабілітації. Шляхом заміни тривалого тюремного ув’язнення короткою інтенсивною реабілітацією за допомогою імплантації штучної пам’яті витрати на утримання тюремних приміщень і підтримку ув’язнених можуть бути різко знижені", - вважає розробник нової концепції.