Ученые создали работа Франкенштейна с "мозгом" из стволовых клеток: что он способен делать

Китайская компания Boffins разработала очень удивительного робота, у которого есть мозг, выращенный в лаборатории. У этого робота функций немного, но ученые надеются усовершенствовать свое чудо-творение, которое уже стали называть мини-Франкенштейном.

Что известно об этом роботе и что он умеет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на South China Morning Post.

У нового робота мозг подобен человеческому, так как он изготовлен из органоидов мозга. Органоиды мозга изготавливаются из плюрипотентных стволовых клеток человека, обычно встречающихся только в ранних эмбрионах.

Сейчас этот Франкенштейн может выполнять такие задачи как захват предметов и избегание препятствий.

Ученые также включили в мозг чип нейронного интерфейса, который "кодирует и декодирует обратную связь стимуляции".

Исследователи из Университета Таньцзиня и Южного университета науки и технологий говорят, что разумный робот может привести к развитию гибридного интеллекта человека и работа.

"Трансплантация органоидов человеческого мозга в живой мозг является новым методом для улучшения развития и функционирования органоидов. Органоидные трансплантаты имеют функциональную сосудистую систему, полученную от хозяина, и демонстрируют прогрессивное созревание. Трансплантация органоидов головного мозга считается многообещающей реконструкции нейронных цепей", – пишут ученые в Oxford University.

Ученые создали работу с мозгом, выращенным из стволовых клеток (Скриншот)