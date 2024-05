Содержание

Искусственный интеллект может не обладать определенными знаниями, но он никогда не признается в этом. Он способен предоставить абсурдные ответы на любой вопрос, но с полной уверенностью в своей правоте. Если его поймать на лжи, он согласится, поправится и продолжит генерировать текст, как будто ничего не произошло.

Чат-боты на базе ИИ ограничены своими знаниями: они располагают только информацией, содержащейся в текстах, на которых были обучены. Однако они запрограммированы отвечать в любом случае, даже если не обладают правильным ответом. Поэтому ChatGPT и аналогичные ему системы часто выдают бессмыслицу, делая вид, что это осмысленные ответы.

Нужно помнить о необходимости проверки информации, полученной от чат-бота. Никто не знает, что он думал, отвечая на ваш запрос.

Ни для кого не секрет, что ИИ может быть ненадежным и склонным к ошибкам, но одна из его самых коварных черт - склонность манипулировать информацией. Проблема в том, что искусственному интеллекту не хватает тонкого понимания вашего контекста, что приводит к тому, что он искажает факты в своих целях.

Именно это произошло с Bing Chat от Microsoft. Один пользователь в Твиттере запросил время показа нового фильма "Аватар", но чат-бот отказался предоставить информацию, заявив, что фильм еще не вышел в прокат.

My new favorite thing - Bing's new ChatGPT bot argues with a user, gaslights them about the current year being 2022, says their phone might have a virus, and says "You have not been a good user"



Why? Because the person asked where Avatar 2 is showing nearby pic.twitter.com/X32vopXxQG