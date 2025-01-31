Куриный паприкаш: простой рецепт ароматного блюда венгерской кухни

Паприкаш - блюдо венгерской и австрийской кухонь, которое обычно готовят из курятины. Свое название блюдо получило от основной специи в соусе - паприки, которая придает курятине аромат.

О том, как готовить куриный паприкаш, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Ricette Perfette".

Что нужно для куриного паприкаша из курицы

Для того, чтобы приготовить это блюдо венгерской кухни, необходимы эти продукты:

куриные ножки - 6 шт.

лук - 1 шт.

чеснок - 3 зубчика

помидор - 1 шт.

томатное пюре - 1 стакан

вода - 1 стакан

сметана - 4-5 ст. л.

петрушка - пучок

сливочное масло - по вкусу

паприка - 2 ст. л.

мука - 2 ст. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

оливковое масло - 2-4 ст. л.

Как готовить куриный паприкаш

Для того, чтобы приготовить венгерский паприкаш, лучше всего использовать куриные голени. Сначала их нужно промыть и обсушить, а затем тщательно присыпать солью и перцем, а также натереть оливковым маслом.

Разогрейте на сковороде масло вместе с растительным маслом. Выложите на сковороду куриные ножки и обжарьте их до золотистой корочки, по несколько минут с каждой стороны.



Как готовить паприкаш (скриншот / Ricette Perfette)

Лук нужно почистить и нарезать на небольшие кубики. Чеснок почистьте и измельчите ножом. Помидор помойте и нарежьте на небольшие кубики.

Переложите обжаренные куриные ножки на тарелку, а в сковороду всыпьте лук. Обжарьте его до размягчения в течение нескольких минут, после чего добавьте чеснок и помидор.

Помешивая, тушите ингредиенты в течение нескольких минут. После этого всыпьте паприку и муку, тщательно перемешивая будущий соус.

Через несколько минут добавьте к помидорам с луком томатное пюре, а также влейте воду. По желанию соус для паприкаша можно слегка подсолить и поперчить.



Как готовить паприкаш (скриншот / Ricette Perfette)

Выложите в густую смесь обжаренные куриные ножки, покройте их соусом, чтобы мясо впитало ароматы. Накройте сковороду крышкой и тушите куриные ножки на слабом огне в течение 25 минут.



Как готовить паприкаш (скриншот / Ricette Perfette)

Через 12 минут от начала тушения переверните голени на другую сторону и продолжите их тушить, накрыв сковороду крышкой. Тем временем помойте и измельчите зелень.

Готовые куриные ножки выложите на тарелку, а в соус, который остался в сковороде, добавьте сметану. Помешивая, проварите смесь в течение нескольких минут, а затем выложите в нее куриные ножки.

Протушите мясо еще несколько минут, после чего присыпьте измельченной зеленью. Лучше всего подавать паприкаш с гарниром, например, рисом, клецками или картофельным пюре.