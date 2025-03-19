Во сколько нужно завтракать, чтобы жить дольше: названо самое лучшее время

Говорят, что завтрак - самый важный прием пищи в течение дня. Но знаете ли вы, что то, как вы едите утром, может повлиять на ваше здоровье и долголетие?

В котором часу лучше завтракать для долгой жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Когда нужно завтракать?

Оказывается, лучше не есть сразу после пробуждения - и стоит учитывать, что вы кладете на тарелку.

Доктор Рупи Ауджла добавляет, что ограничение еды во времени - то есть соблюдение перерыва по крайней мере 12 часов между ужином и завтраком - способствует сжиганию жира, поддерживает метаболическое состояние и помогает контролировать вес.

Проснувшись, вместо еды сначала выберите воду, ведь ночью "ваши почки работали сверхурочно". Вы можете добавить немного соли в воду и подождать с первым приемом пищи примерно до 9-10 утра.

Утром не все голодны и хотят позавтракать. В основном потому, что тело уже начало экспортировать глюкозу в кровь, чтобы проснуться.

Но здесь есть ловушка: классический завтрак на основе быстрых углеводов (крупы, тосты, круассаны) дает нам хороший скачок глюкозы, который подпитывает клетки, а потом дает сбой.

"Вы снова голодны и вам нужен кофе и другие стимуляторы, чтобы оставаться сосредоточенными и бдительными до обеда", - говорит врач.

Что есть на завтрак?

По словам эксперта, лучше всего выбирать завтрак, богатый белками и клетчаткой.

Эти ингредиенты сделают вас сытыми и энергичными до обеда. Как подчеркивает доктор Ауджла, многие люди не обеспечивают достаточного количества белка в течение дня, и это имеет решающее значение с точки зрения здорового старения.

Примеры завтраков:

Овес на ночь - это две столовые ложки овсяных хлопьев, две столовые ложки молотых семян льна, по столовой ложке семян чиа и конопли, тертое яблоко, тыквенные семечки, немного белкового порошка. Все это заливается водой или растительным молоком.

Шакшука с чечевицей и авокадо или яйца на цельнозерновом хлебе

"Завтрак из остатков". Доктор Ауджла признает, что остатки обеда также могут быть хорошей идеей для завтрака. В качестве примера он приводит запеченного лосося с бататом, листьями салата и немного зелени.

Помните - вам не обязательно съедать огромную порцию сразу - важно качество, а не количество.

Вас может заинтересовать