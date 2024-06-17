Домашняя лазанья с тестом фило: упрощенный рецепт классического итальянского блюда
Обычно известное всем блюдо итальянской кухни - лазанью - готовят с использованием специальных листов лазаньи, которые иногда нужно дополнительно отваривать. Однако с тестом фило это блюдо не менее вкусное, а готовить его проще.
О том, как готовить лазанью с тестом фило, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарного блогера grenache_rose.
Что нужно для лазаньи
Для того чтобы приготовить это классическое блюдо по рецепту с тестом фило в форме диаметром 26 см, нужны следующие ингредиенты:
- фарш - 400 г;
- тесто фило - 500 г;
- мука - 50 г;
- молоко - 500 мл;
- сыр - 150 г;
- сливочное масло - 50 г;
- морковь (большая) - 1 шт.;
- помидоры - 3-4 шт.;
- лук (большой) - 1 шт.;
- мускатный орех - щепотка;
- соль - щепотка;
- растительное масло - для жарки;
- специи - по вкусу.
Как готовить лазанью с тестом фило
Приготовьте начинку для лазаньи. Для этого очистьте и измельчите лук, помойте и почистьте морковь, натрите ее на большой терке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и всыпьте лук - и слегка обжарьте его, до размягчения. Добавьте морковь, перемешайте ингредиенты и жарьте до полуготовности.
Помойте помидоры, после чего бланшируйте их, сначала осторожно ошпарив крутым кипятком, а затем поместив в ледяную воду. Это поможет легко снять шкурку. Затем перемелите помидоры до консистенции пасты с помощью блендера.
Готовый помидорный соус добавьте к овощам в сковороде. По желанию добавьте итальянские травы или другие специи по вкусу, влейте полстакана воды, накройте сковороду крышкой и тушите овощи в течение 7-10 минут.
После этого добавьте фарш и жарьте все до готовности, разбивая комочки фарша ложкой.
Для приготовления соуса бешамель разогрейте сливочное масло в небольшой кастрюле с толстым дном. Когда масло станет жидким, добавьте муку и обжарьте ее до золотистого цвета.
Муку необходимо перемешивать, чтобы она не пригорела. После этого влейте в кастрюлю молоко и варите до загустения соуса, постоянно перемешивая смесь.
В густой соус добавьте мускатный орех и соль, перемешайте и варите соус еще в течение 2 минут. Готовый соус снимите с огня и оставьте охлаждаться.
Натрите сыр на большой или средней терке. Смажьте дно формы примерно 1/3 соуса бешамель. Разрежьте пополам тесто фило, а листья условно разделите на три части.
Выложите одну часть на дно формы, на соус. На тесто выложите часть фарша с овощами и полейте соусом, оставив для последующих слоев. На соус выложите листы теста, а на них - фарш и соус.
Повторите этот шаг до окончания ингредиентов и посыпьте лазанью натертым сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо в течение 45 минут.
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