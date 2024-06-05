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Лучше, чем из магазина: рецепт сырной закуски с оливками и зеленью

Среда 05 июня 2024 13:45
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Лучше, чем из магазина: рецепт сырной закуски с оливками и зеленью Как готовить закуску из плавленого сыра (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Такие сырные шарики - идеальная закуска при отключениях электроэнергии, ведь ни одна составляющая блюда не нуждается в термической обработке. Помимо этого, готовить такую закуску легко и быстро, а по желанию можно и намазать на хлеб.

О том, как готовить сырные шарики быстро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для сырных шариков

Для того чтобы приготовить эту легкую закуску, нужны следующие ингредиенты:

  • плавленый сыр - 100 г;
  • творог - 400 г;
  • сливочное масло - 100 г;
  • оливки - по вкусу;
  • зелень - по вкусу;
  • семена кунжута - по вкусу;
  • соль - по вкусу.

Как готовить закуску из сыра

Заранее извлеките масло из холодильника, чтобы оно было мягким и легче смешивалось с другими составляющими.

Зелень промойте, уберите влагу бумажным полотенцем или салфетками и измельчите.

Если хотите добавить оливки, слейте из них жидкость и удалите косточку, а если хотите, чтобы такие шарики можно было намазать на хлеб - измельчите.

Переложите творог в глубокую миску, добавьте соль, плавленый сырок, растопленное масло и измельченную зелень. Если вы измельчаете оливки, добавьте их также.

Перемешайте составляющие блендером или вилкой до однородной консистенции.

Лучше, чем из магазина: рецепт сырной закуски с оливками и зеленью

Готовая масса для сырных шариков (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для облегчения формовки шариков поставьте массу в холодильник на 1 час, чтобы она немного застыла. Сформируйте шарики, положив внутрь оливку. Для одного шарика требуется 1 ст. л. массы.

Лучше, чем из магазина: рецепт сырной закуски с оливками и зеленью

Сформируйте сырные шарики (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Высыпьте зерна кунжута на тарелку и обкатайте в них сырные шарики.

Лучше, чем из магазина: рецепт сырной закуски с оливками и зеленью

Обкатайте сырные шарики в кунжуте (скриншот / ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк)

Переложите шарики на тарелку - и можно наслаждаться закуской.

Раньше мы писали о том, как готовить запеченную сырную закуску.

Читайте также, как быстро готовить салат с тунцом.

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