Лучше, чем из магазина: рецепт сырной закуски с оливками и зеленью
Такие сырные шарики - идеальная закуска при отключениях электроэнергии, ведь ни одна составляющая блюда не нуждается в термической обработке. Помимо этого, готовить такую закуску легко и быстро, а по желанию можно и намазать на хлеб.
О том, как готовить сырные шарики быстро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Что нужно для сырных шариков
Для того чтобы приготовить эту легкую закуску, нужны следующие ингредиенты:
- плавленый сыр - 100 г;
- творог - 400 г;
- сливочное масло - 100 г;
- оливки - по вкусу;
- зелень - по вкусу;
- семена кунжута - по вкусу;
- соль - по вкусу.
Как готовить закуску из сыра
Заранее извлеките масло из холодильника, чтобы оно было мягким и легче смешивалось с другими составляющими.
Зелень промойте, уберите влагу бумажным полотенцем или салфетками и измельчите.
Если хотите добавить оливки, слейте из них жидкость и удалите косточку, а если хотите, чтобы такие шарики можно было намазать на хлеб - измельчите.
Переложите творог в глубокую миску, добавьте соль, плавленый сырок, растопленное масло и измельченную зелень. Если вы измельчаете оливки, добавьте их также.
Перемешайте составляющие блендером или вилкой до однородной консистенции.
Готовая масса для сырных шариков (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Для облегчения формовки шариков поставьте массу в холодильник на 1 час, чтобы она немного застыла. Сформируйте шарики, положив внутрь оливку. Для одного шарика требуется 1 ст. л. массы.
Сформируйте сырные шарики (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Высыпьте зерна кунжута на тарелку и обкатайте в них сырные шарики.
Обкатайте сырные шарики в кунжуте (скриншот / ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк)
Переложите шарики на тарелку - и можно наслаждаться закуской.
Раньше мы писали о том, как готовить запеченную сырную закуску.
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