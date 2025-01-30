Котлета по-киевски: простой рецепт классики мясных блюд

Котлета по-киевски - известное едва ли не каждому блюдо из курицы в хрустящей панировке. Однако эту котлету можно сделать еще вкуснее, использовав вместо фарша филе.

О том, как готовить котлету по-киевски в хрустящей панировке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Что нужно для котлеты по-киевски в хрустящей панировке

Для того, чтобы приготовить 4 котлеты по-киевски, понадобятся такие ингредиенты:

куриный фарш - 550 г

яйцо - 2 шт.

плавленый сыр - З0 г

зелень (укроп, петрушка) - 20 г

сливочное масло - 25 г

мука - 2-3 ст. л.

панировочные сухари - 2-3 ст. л.

соль - 1 ч. л.

перец - 1 ч. л.

Как готовить котлету по-киевски

Для того, чтобы приготовить котлеты по-киевски используя фарш, к перемолотому мясу нужно добавить одно куриное яйцо. Также всыпьте соль и перец.

Тщательно перемешайте фарш, а затем отбейте его - тогда котлеты будут более плотными. Разделите фарш на четыре части для четырех котлет. Две из них приготовьте с сыром и зеленью, а остальные - с зеленью и маслом.

Петрушку и укроп нужно промыть, обсушить, а затем измельчить ножом. Масло лучше предварительно заморозить, чтобы оно дольше держало форму.

Сформируйте из фарша шарики, а затем приплюсните их, чтобы образовалась лепешка толщиной около 1 см. Выложите в центр каждого начинку - одинаковое количество зелени, а масло и сыр разделите на две части для двух котлет соответственно.

Оберните фаршем начинку и придайте будущей котлете овальную форму.



Как готовить котлеты по-киевски (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Разбейте яйцо в глубокую миску, в другую насыпьте муку, а в отдельную посуду - панировочные сухари. Для того, чтобы корочка котлет была выразительной и хрустящей, панировочные сухари можно сделать из кукурузных хлопьев.

Сперва котлеты нужно обвалять в муке, затем окунуть в яйцо, а после этого обкатать в панировочных сухарях. Выложите котлеты по-киевски на застеленный пергаментом противень.

Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте котлеты в течение 30 минут. Этот способ проще и полезнее, чем обжаривание котлет во фритюре. Лучше всего подавать котлеты по-киевски горячими, с привычным гарниром - картофельным пюре.