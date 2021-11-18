ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Чорнобилі влаштували фотосесію величній тварині: прекрасний звір потрапив в об'єктив

Новость на русском →
Чорнобиль, Четвер 18 листопада 2021 14:29
У Чорнобилі влаштували фотосесію величній тварині: прекрасний звір потрапив в об'єктив У Чорнобилі показали вовка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобилі, недалеко від річки Прип'ять в об'єктив фотокамери потрапив вовк.

Фото величної тварини показав на Facebook фотограф Сергій Домашевський.

Знімки звіра були зроблені 16 листопада.

"Група вовків, з чотирьох особин, зустрілася нам сьогодні на березі Прип'яті. Всі, крім одного молодого і спокійного, пішли в чагарники. Довелося зайнятися фотосесією. Прекрасний звір був трохи обережним, але і підпускав авто досить близько. Погравшись трохи в "відійду і перейду трохи в сторонку" ми розійшлися у своїх справах. І мій настрій покращився", - описав свою зустріч з твариною Домашевський.

На знімках ми можемо побачити досить вгодованого і гордого вовка, який насолоджується свободою.

У Чорнобилі влаштували фотосесію величній тварині: прекрасний звір потрапив в об'єктивУ Чорнобилі влаштували фотосесію величній тварині: прекрасний звір потрапив в об'єктивУ Чорнобилі влаштували фотосесію величній тварині: прекрасний звір потрапив в об'єктивУ Чорнобилі влаштували фотосесію величній тварині: прекрасний звір потрапив в об'єктивУ Чорнобилі показали вовка (фото: Сергій Домашевський)

Як ми писали раніше, у Чорнобилі показали полювання милої, але хижої тварини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль
LITE
Як опанувати теніс з нуля? Поради від Porsche та Федерації тенісу України
Як опанувати теніс з нуля? Поради від Porsche та Федерації тенісу України