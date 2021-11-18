У Чорнобилі влаштували фотосесію величній тварині: прекрасний звір потрапив в об'єктив

Знімки звіра були зроблені 16 листопада.

"Група вовків, з чотирьох особин, зустрілася нам сьогодні на березі Прип'яті. Всі, крім одного молодого і спокійного, пішли в чагарники. Довелося зайнятися фотосесією. Прекрасний звір був трохи обережним, але і підпускав авто досить близько. Погравшись трохи в "відійду і перейду трохи в сторонку" ми розійшлися у своїх справах. І мій настрій покращився", - описав свою зустріч з твариною Домашевський.

На знімках ми можемо побачити досить вгодованого і гордого вовка, який насолоджується свободою.

У Чорнобилі показали вовка (фото: Сергій Домашевський)