Косоворотка - не российская. Чем украинская вышиванка отличается от соседских аналогов

"Вышитая одежда есть на всех континентах мира. Возле Украины, конечно, все страны имели вышитые рубашки, особенно та же Румыния", - отмечает эксперт.

По его словам, даже крой "косоворотки", который часто считают российским, не является исключительно российским: его можно найти и в Украине, и в Беларуси, и в Польше.

"Такой крой, присущий для Украины, пришел с Востока. Просто он пришел на смену традиционному крою вышитых рубашек, которые были популярны до войны в XIX веке", - объясняет он.

Российские косоворотки (фото: росСМИ)

В чем уникальность украинских вышитых рубашек

По своей сути вышивки Щибря не считает украинские вышитые рубашки уникальными. По его мнению, эта неповторимость заключается в другом

"Для нас вышитая одежда стала больше, чем просто одеждой. Эта одежда стала маркером нашей идентичности, и мы ее очень часто трактуем сегодня как связь с Украиной. То есть это вид нашей принадлежности к этой земле, к этому государству. В других странах такое явление не прослеживается. Если оно и есть, то оно там единичное, а у нас это явление массовое", - говорит специалист.

Также, по его словам, уникальность в развитии. В современных условиях вышитые рубашки постоянно меняются, усложняются, прослеживаются новые решения.

"Здесь более активный массовый процесс, чем это происходит в других странах. Хотя в Европе национальную одежду также выводят на новый уровень. Но баварцы, у которых более консервативная ментальность, воспроизводят точные копии, но более китчевые версии - для различных фестивалей и событий", - говорит исследователь.