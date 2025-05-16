Косоворотка - не російська. Чим українська вишиванка відрізняється від сусідських аналогів

"Вишитий одяг є на всіх континентах світу. Біля України, звичайно, всі країни мали вишиті сорочки, особливо та сама Румунія", - зазначає експерт.

За його словами, навіть крій "косоворотки", який часто вважають російським, не є виключно російським: його можна знайти й в Україні, і в Білорусі, і в Польщі.

"Такий крій, притаманний для України, прийшов зі Сходу. Просто він прийшов на зміну традиційному крої вишитих сорочок, які були популярні до війни у XIX столітті", - пояснює він.

Російські косоворотки (фото: росЗМІ)

У чому унікальність українських вишитих сорочок

За своєю суттю вишивки Щибря не вважає українські вишиті сорочки унікальними. На його думку, ця неповторність полягає в іншому

"Для нас вишитий одяг став більше, ніж просто одягом. Цей одяг став маркером нашої ідентичності, і ми його дуже часто трактуємо на сьогодні як зв'язок з Україною. Тобто це вигляд нашої приналежності до цієї землі, до цієї держави. В інших країнах таке явище не прослідковується. Якщо воно і є, то воно там поодиноке, а в нас це явище масове", - каже фахівець.

Також, за його словами, унікальність у розвиткові. У сучасних умовах вишиті сорочки постійно змінюються, ускладнюються, прослідковуються нові рішення.

"Тут активніший масовий процес, аніж це відбувається в інших країнах. Хоча в Європі національний одяг також виводять на новий рівень. Але баварці, в яких більш консервативна ментальність, відтворюють точні копії, але більш кітчові версії - для різних фестивалів і подій", - каже дослідник.