Tesla побудує перший завод у Європі

Фото: компанія Tesla (inventure.com.ua)

Завод планують відкрити в 2021 році

Американська компанія з виробництва електромобілів Tesla побудує завод у Німеччині поблизу Берліна, який стане першим заводом у Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави компанії Ілона Маска Twitter.

Повідомляється, що при заводі також планується відкриття інженерного і дизайнерського центру.

"Giga Берлін. Ми будемо виробляти батареї, електродвигуни та електромобілі, почнемо з Model Y", - написав Маск.

Повідомляється, що новий завод буде розташовуватися поблизу з кордоном з Берліна і федеральної землі Бранденбург. Крім кросовера Tesla Model Y, на ньому будуть збиратися седани Tesla Model 3. Компанія вже почала розміщувати вакансії по працевлаштуванню, очікується, що на заводі буде близько 10 тис. співробітників. Підприємство планують відкрити у 2021 році.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в серпні компанія Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей для дахів житлових будинків Rent Solar. Послуга надана в США, вартість оренди становить 90 доларів в місяць.

Також повідомлялося, що за словами Маска, компанія SpaceX потрібно побудувати і запустити близько 1000 космічних кораблів протягом 20 років, щоб колонізувати Марс.