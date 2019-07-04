Попит на електромобілі в Україні зріс на 58%

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За півроку український автопарк поповнили майже 3,2 тисячі електромобілів

За півроку український автопарк поповнили майже 3,2 тис. електромобілів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні виріс на 58%, передає РБК-Україна з посиланням на асоціацію автовиробників "Укравтопром".

"Левову частку (91%) первинного ринку електромобілів сформували машини, які були в експлуатації. Лідером у частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по червень 1550 автомобілів цієї моделі отримали українські номери", - повідомили в асоціації.

Зазначено, що на другому місці Tesla Model S, 253 авто отримали українські номери. Третім за популярністю став BMW i3 з результатом 189 авто. Електромобіль FIAT 500e вибрали 135 українців. Замикає п'ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Zoe - 134.

Нагадаємо, нові зміни в державні будівельні норми з проектування автостоянок і гаражів набирають чинності з 1 липня 2019 року.

Згідно новим нормам, в Україні вводиться обов'язкова вимога - обладнати зарядками для електрокарів мінімум 5% машиномісць на парковках будуються або реконструюються. У 2015 році в Україні налічувалося всього 500 електрокарів, а зараз майже 13 тисяч. Тільки цієї весни попит на електромобілі серед українців зріс на 67%.

У Мінрегіоні оголосили про плани, щоб до 2030 року всі парковки в Україні стали на 100% облаштовані электрозарядками.