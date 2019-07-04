ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Попит на електромобілі в Україні зріс на 58%

Новини » Суспільство    04.07.2019 - 22:29
Попит на електромобілі в Україні зріс на 58%
Ілюстративне фото (Рe360.yale.edu)

За півроку український автопарк поповнили майже 3,2 тисячі електромобілів

За півроку український автопарк поповнили майже 3,2 тис. електромобілів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні виріс на 58%, передає РБК-Україна з посиланням на асоціацію автовиробників  "Укравтопром".

"Левову частку (91%) первинного ринку електромобілів сформували машини, які були в експлуатації. Лідером у частині легкових електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по червень 1550 автомобілів цієї моделі отримали українські номери", - повідомили в асоціації.

Зазначено, що на другому місці Tesla Model S, 253 авто отримали українські номери. Третім за популярністю став BMW i3 з результатом 189 авто. Електромобіль FIAT 500e вибрали 135 українців. Замикає п'ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Renault Zoe - 134.

Нагадаємо, нові зміни в державні будівельні норми з проектування автостоянок і гаражів набирають чинності з 1 липня 2019 року.

Згідно новим нормам, в Україні вводиться обов'язкова вимога - обладнати зарядками для електрокарів мінімум 5% машиномісць на парковках будуються або реконструюються. У 2015 році в Україні налічувалося всього 500 електрокарів, а зараз майже 13 тисяч. Тільки цієї весни попит на електромобілі серед українців зріс на 67%.

У Мінрегіоні оголосили про плани, щоб до 2030 року всі парковки в Україні стали на 100% облаштовані электрозарядками.

Автовиробництво в Україні зменшилось майже на 40% Імпорт легкових авто в Україну збільшився майже вдвічі з початку року
Новини України Укравтопром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся